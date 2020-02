Wiener Grüne: Kogler sitzt auf dem 'heißen Stuhl'

Grünenchef Kogler stellt sich am Samstag der kritischen grünen Basis.

Wien. Ganz im Stil einer Großpartei haben die Wiener Grünen für ihren Wahlkampf-Parteikonvent am Samstag gleich das ganze Austria Center Vienna re­serviert. Am Vormittag wird Vizekanzler Werner Kogler auf dem „heißen Stuhl“ Platz nehmen – in einem Impulsreferat erklärt er der durchaus kritischen Wiener Basis die Vorzüge der Re­gierungsbeteiligung. In der Regierung mit der ÖVP standen bereits zahlreiche Themen auf der Tagesordnung, die den Grünen nicht schmecken: von der Sicherungshaft über die abgesagte Seenotrettung bis zu Attacken auf die Justiz.

Nach dem Kogler-Referat geht es zum Kernpunkt der Veranstaltung: zur Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Herbst. Platz 1 ist längst an Birgit Hebein vergeben, für die Plätze 2 bis 4 gibt es nur drei Kandidaten: Quereinsteigerin Judith Pühringer, Peter Kraus und David Ellensohn. Dahinter rittern 49 Kandidaten um die Plätze 5 bis 30.