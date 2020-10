Ludwig gibt Koalitions-Entscheidung bekannt

Bürgermeister Michael Ludwig gibt bekannt, mit wem die SPÖ eine Koalition bilden will.

Wien. Nach den Sondierungsgesprächen der Vorwoche ist klar: Die ÖVP hat sich selbst ins Out gestellt. Und die Lust fast aller SP-Bezirkskaiser – auch innerhalb des Gürtels – auf eine Neuauflage von Rot-Grün ist mehr als enden wollend.

Ludwig will historischen Neuanfang für Wien

Ära Ludwig. Die SP-Mehrheit will heute die Weichen für eine rot-pinke Koalition im Rathaus stellen. Seit der neue Bezirkschef der Leopoldstadt Alexander Nikolai in ÖSTERREICH erklärte, dass „Rot-Pink die Chance für einen historischen Neuanfang, den Beginn einer Ära Ludwig bedeutet“, finden diese Idee immer mehr Rote für „bestechend“, „elegant“ oder „zumindest charmant“.

Der Pakt. Die ersten heimlichen Zeichen hat ja Michael Ludwig selbst im Wahlkampf gesetzt – als er völlig überraschend den Antrag der Neos für ein Fairnessabkommen unterstützte, signalisierte er in einem wichtigen Punkt, dass er den Neos weit entgegenkommen will: Filz, Subventionsdschungel und Co. will auch Ludwig aus dem Rathaus bannen.

Bildung für die Neos, Öko-Umbau für die SPÖ

Der Deal. Ähnliches gilt umgekehrt: Bei der Mindestsicherung teilte Neos-Vize­klubchefin Bettina Emmerling zuletzt in einer Rede alle SP-Positionen – auch die Wirtschafts- und Sozialflanke sollte also halten. Und die SPÖ hätte sehr viel von einem Juniorpartner Neos: Ein pinker Bildungsstadtrat könnte mit dem Bund so richtig streiten – und würde dabei praktisch SP-Positionen vertreten. Und der SPÖ fiele als dominante Mehrheitspartei die komplette Umwelt-, Verkehrs- und Planungskompetenz zu – damit könnte man bis 2025 extrem punkten …

