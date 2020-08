Sozialistische Jugend beschmiert Wahlkampf-Auto der ÖVP Wien

Sechs Wochen vor der Wien-Wahl wurde ein Wahlkampf-Auto der "Neuen Volkspartei Wien" von Aktivisten der Sozialistischen Jugend Wien beschmiert - Landesgeschäftsführerin Arnolder empört sich in einer Presseaussendung.

Wien. „Wo bleibt die vielgepriesene Fairness in diesem Wahlkampf“, fragt Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in einer offiziellen Presseaussendung und zählt auf: Die Neos stürmen Klubräumlichkeiten der anderen Rathaus-Fraktionen und machen ohne Drehgenehmigung Videos; SPÖ-Stadtrat Czernohorszky verunglimpft in einem Video den ÖVP-Wahlkampf; die Wiener Grünen melden aus Angst vor Verteilaktionen eine Dauer-Demonstration rund um den Gürtel-Pool an. „Gipfel dieses unfairen Wahlkampfes ist die offensichtliche Sachbeschädigung von ÖVP-Autos durch die SJ Wien. Diese Sachbeschädigungen bringen wir zur Anzeige!“, so die Landgeschäftsführerin.

Neuester Fall an Sachbeschädigung: Wahlkampf-Autos beschmiert

Mehrere Autos des „Team Türkis“ wurden mit Graffitis beschmiert und SJ-Pickerl beklebt. „Anstatt sich zu entschuldigen macht sich die SJ Wien in Internet-Postings über diese Aktion auch noch lustig. Ich verlange von der SPÖ-Wahlkampfleitung eine Entschuldigung, Mithilfe bei der Aufklärung und Suche nach Beteiligten und die Einstellung solcher Methoden. Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt!“, so Bernadette Arnoldner. Auf Facebook postete Ex-Moderator Peter L. Eppinger einige Fotos zur Causa:

Das Posting im Wortlaut

"Geht scho' denen zeigen wir es jetzt!" Was passiert, wenn freiwillige Helfer ein Wahlkampf Auto im 15. Bezirk parken?





In 6 Wochen wird gewählt. Schon jetzt wählt unser Gegenüber „interessante“ Methoden, um in die Schlagzeilen zu gelangen. Büros werden mit Kamerateams gestürmt. Aktivisten drängen sich mit Transparenten vor Freiwillige. Und jetzt: Autos werden großflächig beklebt und besprayt. Das wird dann auch per Insta-Story öffentlich beklatscht. Gut gemacht!





Nein. Ganz sicher nein. So sind wir nicht. Wir werden auch nicht den Fehler machen und jetzt auf ALLE mit dem Finger zu zeigen, nur weil ein paar wenige das Wort Respekt noch nie gehört haben.

Zum Wahlkampf gehört die Auseinandersetzung. Die respektvolle Auseinandersetzung. Dafür machen wir uns stark bei Neue Volkspartei Wien





Liebe Sozialistische Jugend Wien! Mein Name ist Peter L. Eppinger. Wir können gern anderer Meinung sein. Glaubt mir, das hält unsere Demokratie schon aus. Ich bin alt genug und erfahren, dass ich euch das garantieren kann. Traut euch das mal. Wir bleiben weiter hart in der Sache, respektvoll im Umgang.





Ganz Auto ???? matisch. Ach ja: Braucht ihr eure Pickerl noch oder können wir sie wegschmeißen? Auf einen fairen Wahlkampf, Peter"