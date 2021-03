Wiener Stadtpark soll zum größten Schanigarten werden

Der Stadtpark soll zu Wiens größtem Schanigarten werden. Doch nicht nur das: Auch in den Bezirken könnten neue Gastro-Plätze entstehen.

Lokale mit Außenbereich sollen am 27. März wieder öffnen dürfen. Wiener Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) geht am Donnerstag mit einigen Vorstellungen in die erste Öffnungsarbeitssitzung.

Wirte ohne Schanigarten könnten so servieren

Der Stadtpark soll zu Wiens größtem Schanigarten werden. Der Grund dafür ist, dass man schon gute Erfahrungen mit dem "Genuss-Festival" gesammelt hätte. Somit sollen auch Wirte ohne einen Schanigarten ihre Speisen und Getränke anbieten können.

Plätze für Gastro in den Bezirken

Generell könnten in den Bezirken Plätze für die Gastro kommen. Laut "heute" sollen gleich mehrere Wirte an einem Ort die Erlaubnis zum Servieren bekommen. Kleinere Schanigärten könnten so in ganz Wien entstehen. Das Problem liegt hier aber bei der Straßenverkehrsordnung. Gehsteige müssen nämlich eine Mindestbreite haben. Die Stadt kann hier nicht viel machen, da die StVO ein Bundesgesetz ist. Kreative Lösungen sind also gefragt.

Am Rathausplatz und beim Donaukanal sollen keine Schanigärten entstehen. Der Rathausplatz ist nämlich für das restliche Jahr ausgebucht und am Donaukanal können die Abstände nicht wirksam eingehalten werden.