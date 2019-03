DANKE an 75.000 neue oe24-Leser

75.000 neue Leser bestätigt die neue „Media-Analyse 2018“ ÖSTERREICH und seiner Gratis-Ausgabe oe24. Das ist ein Leser-Plus von 15 % in einem Jahr. Damit ist ÖSTERREICH/oe24 die einzige große Tageszeitung, die 2018 sowohl in der ­„Media-Analyse“ als auch in der „Österreichischen Auflagen-Kontrolle“ signifikant zugelegt hat.

Der Erfolg von ÖSTERREICH/oe24 ist umso bemerkenswerter, als gleichzeitig die direkte Konkurrenz – die Dichand-Blätter „Krone“ und „Heute“ – deutlich Leser verloren haben.

Die „Kronen Zeitung“ verlor in nur einem Jahr 138.000 Leser – in den letzten 9 Jahren haben sich sogar schon mehr als 25 % der Leser ver­abschiedet: 818.000 Leser sind weg.

Und das Gratis-Blatt „Heute“ hat nicht nur 70.000 Leser verloren – fast so viele, wie ÖSTERREICH/oe24 gewonnen hat –, es verliert laut ÖAK auch massiv an Auflage, wurde in Wien in der vertriebenen Auflage ­sogar schon von ÖSTERREICH/oe24 deutlich überholt.

Der Erfolg von ÖSTERREICH/oe24 ist schnell erklärt: Wir machen für Sie, liebe Leser, eine wirklich unabhängige, möglichst spannende und betont moderne Zeitung, die als einzige in ÖSTERREICH alle modernen Medien bedient: Online, TV, Video, Facebook, Radio, Magazine. Wir nützen unsere Kraft zum Ausbau unserer Mediengruppe – und nicht wie die „Krone“ zum Krieg der Eigentümer, der die Zeitung lähmt und zum „Kampf-Organ“ macht, bei dem sich die Eigentümer im eigenen Blatt bekriegen. Das will niemand lesen.

ÖSTERREICH/oe24 ist zur erfolgreichsten Familien-Zeitung im Land geworden – geführt von einer 100 % unabhängigen Familie – und gemacht für eine von Tag zu Tag größer werdende Leser-Familie, die in Wahrheit (nach der wahren Auflage hochgerechnet) schon über eine ­Million Leser stark sein dürfte.

Denn in der „Media-Analyse“ ist ÖSTERREICH bisher weit unter ihrem Wert ausgewiesen worden. Erst seit Sommer – als wir unsere Gratis-Zeitung in oe24 umbenannten – verbessert sich die Bewertung. Plötzlich steigt die Reichweite so wie die Auflage (um 15 %), plötzlich legen wir bei den Jungen fulminant zu (plus 70 % bei unter 20-Jährigen). Der Leser-Zugewinn in der „Media-Analyse“ soll erst der Anfang sein. Weil oe24 erst im 2. Halbjahr erstmals erfasst wurde, könnte der Zugewinn mathematisch (aufs ganze Jahr gerechnet) sogar doppelt so groß sein: bis zu 30 %. Der Leser-Erfolg von ÖSTERREICH/oe24 hat gerade erst begonnen.

Dafür sagen wir allen ÖSTERREICH/oe24-Lesern von ganzem Herzen „Danke“ – und versprechen noch mehr Einsatz, Engagement, Dynamik und Qualität für die derzeit ­erfolgreichste Zeitung im Land:

Ihr 100 % unabhängiges, faires, spannendes und modernes ÖSTERREICH!