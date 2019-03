Danke an 75.000 neue oe24-Leser

Mit Applaus und Zuspruch hat die Branche gestern den enormen Zugewinn von ÖSTERREICH und oe24 in der neuen Media-Analyse aufgenommen.

Mit 75.000 Lesern mehr als im Vorjahr – das entspricht einem Plus von 15 % – ist ÖSTERREICH/oe24 (neben dem Standard) der große Media-Analyse-Gewinner.

Damit bildet die Media-Analyse erstmals den mehr als deutlichen Auflagezugewinn ab, den ÖSTERREICH in der Auf­lagenkontrolle hat. Während Krone und Heute in diesen drei Jahren über 50.000 bzw. über 70.000 vertriebene Zeitungen pro Tag verloren haben.

Jahrelang wurde ÖSTERREICH in der Media-Analyse weit unter seinem Wert geschlagen. Um endlich für Fairness zu sorgen, haben wir deshalb unsere Gratiszeitung in oe24 umbenannt. Dieser Zugewinn ist erst der ­Anfang. Weil die vorliegende Media-Analyse die neue Gratiszeitung oe24 erst für ein Halbjahr erheben konnte, wird sich der Zugewinn im nächsten Jahr (zumindest theoretisch) noch einmal verdoppeln.

Allein gegenüber „Heute“ hat sich der Rückstand in nur einem Jahr um 140.000 Leser (!) verringert, weil Heute mit 70.000 fast gleich viele Leser verloren wie ÖSTERREICH/oe24 dazugewonnen hat. Entwickeln sich die Leserzahlen in Zukunft wie die Auflage, marschieren wir mit Riesenschritten Richtung Platz 2 – sowohl in Wien als auch national.

Das in Zeiten wie diesen seltene Plus von 15 % zeigt, dass die Redaktion von ÖSTERREICH/oe24 in den Augen von immer mehr Lesern die bessere Zeitung macht. Kein anderes Medium hat mehr Exklusivgeschichten, berichtet politisch so ausgewogen und unabhängig und liest sich so spannend.

Besonders freut uns der enorme Zugewinn bei den jungen Lesern unter 40 und am meisten bei den ganz jungen unter 20 Jahren. Das ist der Beweis, dass man auch in der Smartphone-Ära Leser für eine multimedial gut gemachte Zeitung begeistern kann.

Wir begrüßen deshalb die 75.000 neuen Leser ganz herzlich – und sagen allen 598.000 Lesern: Danke für Ihre Treue!