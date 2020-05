Das Masken-Aus haben wir uns verdient

Ein Kommentar von oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Es ist so weit: Österreich legt die Maske ab! Die Regierung hat endlich das verkündet, was die Mehrheit der Österreicher längst gefordert hat: ein Aus für die Maskenpflicht beim Einkaufen, in Lokalen und in Schulen.

Das Ende der Maskenpflicht ist völlig richtig. Wie ÖSTERREICH heute zeigt, sind mittlerweile 60 (!) Bezirke im Land seit mehr als einer Woche coronafrei. Das liegt vor allem auch an den scharfen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten getroffen haben.

Kanzler Kurz hat die Stimmung in der Bevölkerung einmal mehr richtig erkannt: Die Österreicher wollen jetzt bei Corona auf Eigenverantwortung setzen und sich nicht weiter vom Staat bevormunden lassen. Das Stimmungsminus für die Regierung in den letzten Wochen spiegelt genau das wider (siehe Umfrage auf Seite 10). Der Kanzler lenkt nun zum genau richtigen Zeitpunkt gegen: Die Corona-Zahlen sind so weit im Keller, dass man die Maßnahmen jetzt großteils zurücknehmen kann.

(Fast) jedem von uns ist bewusst, dass wir uns auch weiter an Regeln wie Mindestabstand und Hygiene halten müssen, damit es zu keiner zweiten Corona-Welle kommt.

Jetzt müssen die nächsten Lockerungsschritte folgen: Es braucht so schnell wie möglich klare Regeln an ­unseren Grenzen. Derzeit kennt sich niemand aus, wann und ob er das Land im Sommer verlassen darf – und vor allem, wie er dann wieder nach Österreich einreisen darf. Die Österreicher haben sich für ihre Disziplin in den letzten Monaten einen Sommer ohne Masken und mit Reisefreiheit verdient.