Der Fall des gemobbten Lehrers in der HTL Ottakring hat eine längst überfällige Diskussion über die Zustände an Österreichs Schulen ausgelöst. Gemobbte Lehrer und Schüler, Gewaltexzesse und oftmals völlig chaotische Unterrichtszustände sind leider Realität. Fakt ist: An vielen öffentlichen Schulen in den Städten tobt längst ein Kulturkampf.

Die Integration hat im Schulsystem leider völlig versagt. In Wiener Pflichtschulen haben bereits 62 % der Schüler Deutsch nicht als Muttersprache. In manchen Bezirken in Wien gibt es mittlerweile ganze Klassen, in denen kein einziger Schüler mehr Deutsch spricht. Ein geregelter Unterricht ist in diesen Schulen oftmals nicht mehr möglich.

Zusätzlich zum Sprachproblem gibt es auch ein „kulturelles“ Problem. Kein Respekt vor Frauen, kein Autoritätsverständnis, hohe Gewaltbereitschaft. Viele engagierte Lehrer verzweifeln mittlerweile an diesen Zuständen. Alleine im vergangenen Jahr gab es 845 An­zeigen wegen Gewalt in österreichischen Schulen. Das sind mehr als zwei pro Tag.

Es braucht dringend einen Schulgipfel

In Wahrheit muss die Integration in den Schulen jetzt zur Chefsache gemacht werden. Es braucht dringend einen Schulgipfel mit Kanzler, Bildungsminister, den zuständigen Bildungslandesräten und auch Betroffenen. Österreich droht nicht nur ein Integrations-GAU an den Schulen – leider ist dieser Kulturkampf schon längst bittere Realität. Jetzt muss endlich was passieren!