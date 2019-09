Die Dynamik im Finish läuft für Rendi und Kurz

Der Wahlkampf geht in die letzte Woche – und die Dynamik im Finale läuft eindeutig in Richtung Pamela Rendi-Wagner und Sebastian Kurz.

Endlich sind beide in der Offensive – das führte im oe24.TV-Duell nicht nur zu einer Rekordquote, sondern auch zum spannenden Schlagabtausch: Rendi war stark wie nie in ihren Angriffen, Kurz souverän und sympathisch in seiner Verteidigung.

Sebastian Kurz gewinnt bei den Zuseher-Votings jedes TV-Duell haushoch, er führt in der Kanzlerfrage mit 41 %. Das bedeutet: Kurz wird am Wahltag wohl über den Umfragedaten liegen. Für die Dynamik der letzten Woche zählen Persönlichkeit, Kanzlerbonus, TV-Duelle – da spricht alles für Kurz.

Pamela Rendi-Wagner ist im Finish die Kandidatin mit dem größten Herz. Sie kämpft wie eine Löwin, wird sogar zur Angriffigsten der Opposition. Und sie besetzt die Themen, auf die’s bei der Stimmabgabe ankommt: Gesundheit, gerechte Einkommen, leistbare Mieten, Umwelt ohne grünen Steuer­irrsinn. Heißt: Auch Rendi-Wagner wird im Finish noch zulegen – Richtung 25 %.

Norbert Hofer ist die große Unbekannte der Wahl: Noch nie war ein FPÖ-Kandidat so populär und positiv benotet, aber noch nie war das Image seiner Partei so kaputt. Niemand weiß, ob sich die Wähler für Hofer und Kickl oder ­gegen FPÖ und Ibiza entscheiden. Von 18 % zu 25 % ist alles drin.

Weil bei einer Wahl nicht alle gewinnen können, kommen die Kleinparteien im Finish traditionell unter Druck: Die heldenhafte Beate Meinl-Reisinger verliert ihren Medienbonus an Pamela Rendi-Wagner.

Und der sympathische Werner Kogler wirkt allmählich müde – kein Wunder, er kämpft mutterseelenallein. Hinter ihm ist nur Chaos, in Wien sogar Korruption, weit und breit keine erneuerte grüne Partei. Ob so über 10 % zu schaffen sind?

Mein (noch viel zu früh ab­gegebener) Tipp: ÖVP 37–39 %, SPÖ 24–26 %, FPÖ 22–24 %, Grüne 8–10 %, Neos 4–6 %.