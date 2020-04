Diesen Freitag beginnt unsere neue Freiheit

Ein Kommentar von oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Der 1. Mai wird heuer zum Tag der Freiheit! Was ÖSTERREICH bereits am Wochenende berichtet hat, ist seit gestern auch offiziell: Die Ausgangsbeschränkungen laufen mit Donnerstag aus. Der Freitag wird damit für viele zum wohl emotionalsten Tag des Jahres. Nach mehr als sechs Wochen dürfen wir endlich wieder unsere Freunde und Familien persönlich treffen.

Die Sorge, dass ab Freitag alle Hemmungen fallen und die Österreicher komplett auf „Social Distancing“ pfeifen, ist meiner Meinung nach unbegründet. Die Verhaltensregeln, die wir alle in den letzten Wochen verinnerlicht haben, wird der überwiegende Teil der Österreicher auch nach dem 1. Mai einhalten. Masken tragen, Abstand halten und Hände waschen ist mittlerweile schon zu einer Selbstverständlichkeit in unser aller Leben geworden. Die Österreicher sind diszipliniert genug, dass sie keine Gesetze brauchen, um sich auch weiter an diese Vorgaben zu halten.

Etappenweise Öffnung des Landes ist richtig

Dennoch ist es richtig, dass die Öffnung des Landes in Etappen erfolgt. Ein gleichzeitiges Aufsperren – wie von manchen Kritikern gefordert – wäre gesundheitspolitisches Harakiri. Selbstverständlich muss man in den nächsten Wochen ganz genau beobachten, ob die Infektionszahlen wieder ansteigen. Unser Land wird im Mai (und in den Sommermonaten) Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden. Und wenn alles gut geht, können wir im Herbst wieder zu unserem gewohnten Leben zurück. Der Startschuss dafür fällt an diesem Freitag!