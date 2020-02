Entscheiden Sozial-Themen die Wien-Wahl?

Ein Kommentar von oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Ab sofort befindet sich Wien im Wahlkampf. Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern mit seiner „Rede zur Lage der Stadt“ den Startschuss gegeben. Und auch gleich die Marschrichtung der Wiener SPÖ vorgegeben: Ludwig will (nach Vorbild Doskozil) in diesem Wahlkampf den „Sozialfighter“ geben.

Die ersten Ansagen sind durchaus spannend: Gratis-Ganztagsschulen in ganz Wien sowie eine Pflege- und Lehrstellen-Garantie. Doskozil hat im Burgenland vorgemacht, dass die SPÖ mit einem starken Fokus auf Sozialthemen auch Wahlen gewinnen kann.

Offen ist freilich die Frage, wie hart Ludwig im Sicherheits- und Migrationsbereich auftreten wird. Wenn die SPÖ in Wien zulegen will, dann muss sie das auf Kosten der FPÖ machen. Bis zu 15 % enttäusche FPÖ-Wähler sind im Herbst am Markt. Ein Teil von ihnen wird zur ÖVP wechseln. Der SPÖ-Erfolg hängt allerdings wesentlich davon ab, wie viele enttäuschte Blaue Ludwig dann auch wählen.

Wenn die SPÖ bei der Wien-Wahl auf über 40 % kommen will, dann muss sie – so wie Doskozil im Burgenland – alle Fronten abdecken: vom Sozialen bis zur Migration.

Das Problem, das Ludwig hat, ist vorerst aber ohnehin ein anderes: Die Führungsdebatte um Pamela Rendi-Wagner crasht mitten in seinen Wahlkampf-Start. Trotz des Versuchs einer Themen-Offensive wird von März bis April medial vorwiegend über Rendis Vertrauensfrage berichtet werden. Da gehen (leider) auch gute Ideen wie Gratis-Ganztagsschule und Pflege-­Garantie unter …