Gebt unseren Wirten wieder Gastro-Freiheit!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Österreich hat gestern einen neuen, sehr erfreulichen Erfolg im Kampf gegen das Corona-Virus erzielt: Es gab nur mehr 78 Neu-Infektionen, die Zahl der aktiv Erkrankten sank auf unter 3.800 – heißt: Bald sind drei Viertel der Corona-Kranken wieder gesund und weniger als 0,05 % der Österreicher aktiv infiziert. Dafür gehört unserer Regierung ein großes Bravo, aber das wahre Danke gebührt allen Österreichern, die sich schon 4 Wochen lang so diszipliniert an alle Regeln halten.

Deshalb ist es jetzt wichtig, dass unsere bisher so erfolgreiche Regierung auf die Stimmung der Bürger hört. Und die ist eindeutig: Wir wollen Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Und wir müssen jetzt alles tun, damit unser Land nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich gut aus der Krise kommt.

Tourismus-Ministerin Köstinger hat schon den ersten Schritt getan: Die Grenzen zu Deutschland sollen ab Juli geöffnet werden, wenn bis dahin – also ohnehin noch 10 Wochen lang – die Infektionsrate in beiden Ländern so niedrig bleibt wie bisher. Das ist die völlig richtige Ansage! Unser Tourismus muss überleben – und dafür brauchen die Gäste vor allem in Deutschland eine klare Perspektive. Natürlich wird man nicht ganz Europa – mit Italien, Spanien, Frankreich – aufsperren können. Aber unsere deutschen Nachbarn, die 50 % unseres Sommer-Geschäfts ausmachen, sollten wir – mit strengen Kontrollen – an ihre Urlaubsorte lassen.

Noch wichtiger aber ist die Lebensrettung für unsere Gastronomie: Wir müssen unseren Restaurants, Gastwirten, Kaffeehäusern wieder die Freiheit zum Aufsperren geben. Und zwar nicht nur von 10 bis 18 Uhr – weil das einfach zu wenig zum Überleben ist – sondern auch am Abend.

Der Gesundheitsminister soll klare Vorgaben machen: Weniger Tische (etwa mit 5 Metern Abstand), maximale Besucherzahlen, Bedienung mit Masken, nicht mehr als 4 Personen pro Tisch, Sperrstunde um 22 Uhr – all das ist sicher gut und richtig. Aber:

Wir brauchen die Öffnung der Gastronomie, damit dieses Land wieder in Schwung kommt, wieder lebenswert wird, auch die Geschäfte wieder anspringen. Also: Gebt den Wirten Gastro-Freiheit – und das wenn möglich (und wenn die Zahlen weiter so gut bleiben) schon ab 1. Mai.