Grün schwächelt, Kurz hofft auf Pink, Rot zittert – aber Türkis-Blau bleibt

Exakt 80 Tage vor dem Wahltag entwickelt sich dieser Wahlkampf (vorerst) ganz anders, als man/frau erwartet hätte: Nicht die ÖVP verliert – wie das viele Journalisten orakelt haben. Auch nicht die SPÖ – wie alle Experten vorhergesagt haben. Schon gar nicht die FPÖ – wie die Krone („Am Ende!“) getitelt hatte.

Die Grünen sind völlig überraschend die Verlierer der ersten zwei „Wahlkampf-Wochen light“. Statt (wie von mir erwartet) rasch Richtung 15 % zu powern, sind sie in den Umfragen von 12 auf 10 % zurückgefallen. Das ist insofern verblüffend, als das Wähler-Potenzial der Grünen mittlerweile auf mehr als 30 % angewachsen ist und die Grünen im Stimmungs-Barometer deutlich besser liegen als ÖVP und vor allem SPÖ.

Doch der grüne Wahlkampf-Motor stottert vorerst: Von Werner Kogler ist in diesem Wahlkampf noch nichts zu sehen – ihm fehlen die TV-Duelle, bei denen er als einziger Klima-Kämpfer immer brilliert hat. Und hinter Kogler ist bei den Grünen (noch) gähnende Leere. Die groß angekündigte Nummer 2, die Chefin von Global 2000, kennt nach wie vor kein Mensch. Und so sehr alle Wähler die grünen Themen lieben – die grüne Partei, diesen zerstrittenen Haufen, will nach wie vor niemand. Weil sich die Grünen bei dieser Wahl leider (noch) nicht als reformierte Partei präsentieren.

Ganz anders dagegen die Neos: Am Anfang des Wahlkampfs schon abgeschrieben, sind sie plötzlich im Aufwind. Im Stimmungs-Barometer liegen sie erstmals auf Platz 1. Der Trend zeigt (vorerst) Richtung 10 %. Damit könnte die Wunsch-Koalition von Sebastian Kurz – nämlich Türkis-Pink – plötzlich wieder Realität werden. Vorausgesetzt, Kurz und Neos legen beide im Finish zu …

Sebastian Kurz ist das Phänomen dieses Wahlkampfs. Das Motto „Alle gegen Kurz“ – seine Abwahl als Kanzler, die Schmutzkübel, das erstmals negative Echo in den Medien – lässt die Kurz-Wähler (vorerst) völlig kalt. Seit Monaten liegt die Kurz-ÖVP wie in Stein gemeißelt bei 36 %, dazu kommt ein Kanzler-Bonus von bis zu 45 %, die Kurz in einer Direktwahl als Person wählen würden. Und das alles, obwohl Kurz in diesem Wahlkampf die großen Reform-Ansagen wie bei der legendären Wahl 2017 noch schuldig geblieben ist.

Das Problem von Sebastian Kurz ist, dass er diesmal ganz alleine Wahlkampf machen muss. Sein Team schwächelt. Die Landes-Kaiser sind (noch) auf Urlaub oder abgetaucht. Und seine einst geniale Nummer 2, Elisabeth Köstinger, ist diesmal ein Total-Ausfall im wichtigen Umwelt-Wahlkampf.

Kurz weiß: Er braucht 40 % Wähler-Votum, um aus eigener Kraft einen Regierungs-Wechsel zu Grün oder Pink stemmen zu können. Dafür muss seine Wahlkampf-Maschine in den Bundesländern erst mal auf Hochtouren kommen – dann ist das durchaus möglich.

Pamela Rendi-Wagner wäre der logische Koalitions-Partner für Kurz, wenn er mit den Neos nicht die Mehrheit schafft. Die SPÖ schwächelt noch bei 22 % – aber die Zeichen für ein Comeback Richtung 25 % stehen gut. Jetzt hängt alles von ihren TV-Auftritten ab. Wenn sie sich dort als sympathische, sozial denkende Kanzler-Alternative präsentieren kann, ist ein Aufschwung drinnen. Und Rendi-Wagner wäre der heißeste Tipp für die Vizekanzlerin. Für die SPÖ wird es dramatisch – denn wenn Rendi schwächelt und nicht punktet, könnte ihr die FPÖ einen schweren K. o. verpassen.

Norbert Hofer wirft mit seinen Blauen wieder mal am besten den Wahl-Turbo an. Er hat als „Nice Guy“ als Einziger in diesem Wahlkampf mit „Bad Cop“ Herbert Kickl eine starke Nummer 2 und mit dem immer offensiver werdenden HC Strache (und seinen 800.000 Facebook-Fans) im Verborgenen sogar noch eine völlig unberechenbare Nummer 3 an der Seite. Und dieses Trio bringt die FPÖ offenbar immer stärker in Richtung 25 % und Platz 2.

Das Ibiza-Video wird immer öfter als „b’soffene G’schicht“ verklärt, die FPÖ als Opfer von dunklen Verschwörungen gesehen. Dazu kommt die unbestrittene Sicherheits- und Anti-Flüchtlings-Kompetenz der Blauen und der Wunsch der Österreicher nach einer Fortsetzung der zumindest türkis-blauen Regierung.

Und weil der Wähler in einem Wahlkampf immer recht hat, ist es durchaus realistisch, dass wir in 80 Tagen weder die Wunsch-Regierung von Sebastian Kurz (Türkis-Pink) noch die Hoffnungs-Regierung der Landes-Kaiser (Türkis-Rot) haben werden – sondern wieder jene Koalition, die uns den ganzen Neuwahl-Nonsens eingebrockt hat. Ich wette fast schon: Wir landen wieder bei Türkis-Blau. Und Herbert Kickl wird Klubobmann …