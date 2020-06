Grüne sind die Enttäuschung der Regierung

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Die neue ÖSTERREICH-Umfrage zeigt einen überraschenden Trend: Die Grünen steuern auf ihre erste Krise in der ­Regierung zu.

In der Sonntagsfrage fallen sie klar hinter die SPÖ zurück. In der Zufriedenheit der Wähler verlieren sie viel stärker als die ÖVP. Und im Polit-Barometer gibt es seit Wochen ein Minus für die grünen Polit-Stars Kogler und Anschober.

Tatsächlich hat man als Wähler in dieser Corona-Krise immer stärker den Eindruck, es mit einer türkisen Alleinregierung zu tun zu haben. Die Grünen steuern nur die – zum Teil wirklich guten – Ideen für die neue Umweltpolitik bei. Das 1-2-3-Öffi-Ticket ist ein großer Wurf. Doch wen interessiert ein Umwelt-Ticket um satte 1.000 Euro, wenn das ganze Land ums wirtschaftliche Überleben, gegen Arbeitslosigkeit und ums eigene Einkommen zittert.

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona haben die Grünen bisher total versagt. Sie haben vor allem jene Wählergruppen verraten, die sie vertreten wollten:

Die Klein- und Einzelunternehmer haben viel zu wenig Hilfe erhalten – und verzweifeln an einem Bürokratie-Wahnsinn. Die Kleinst-Verdiener werden mit 100 Euro Negativsteuer-Bonus abgespeist, die verzweifelten Arbeitslosen mit einer 450-Euro-Prämie vertröstet. Und die Künstler erhalten nach wie vor null, während die neue grüne Staatssekretärin in einem Anfall von Polit-Wahnsinn fast 200 Millionen Euro Mehrwertsteuer-Nachlass an Amazon, internationale Konzert-Multis wie Live Nation und als Höhepunkt sogar 4,5 Millionen (!) an die Kronen Zeitung verschenkt.

Zusätzlich versagen die Grünen im Moment völlig als Kontroll-Partei. Im U-Ausschuss, wo sie vor ihrer Regierungs-Kapitulation brilliert hätten, sind sie stumm wie ein Fisch geworden. Im Parlament wirken sie wie der kleine, entmündigte Bruder der ÖVP.

Wenn die grüne Entzauberung so weitergeht, droht der Partei, in die Hunderttausende junge Menschen so viel Hoffnung gesetzt haben, sehr bald ein Aufstand der Basis. Dann wackelt diese Regierung – viel früher als wir alle gedacht hätten …