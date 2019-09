Ist diese Wahl schon entschieden?

In nicht einmal drei Wochen wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Aber ist diese Wahl in Wahrheit nicht schon längst entschieden?

Fest steht: Sebastian Kurz und die ÖVP werden diese Wahl gewinnen. Die Frage ist nur, wie hoch. In allen Umfragen liegt die ÖVP seit Wochen stabil bei 35–36 %. Aber: Wenn es die ÖVP schafft, in den kommenden Wochen vor allem in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Tirol und Salzburg zu mobilisieren, dann ist durchaus mehr drinnen.

Das Paradoxe: Gerade in diesen für die ÖVP wahl­entscheidenden Bundesländern ist die Stimmung völlig konträr zur Wiener Polit-Blase (wo derzeit primär über Spenden und Hacker diskutiert wird). Gut möglich, dass die ÖVP mit einem starken Mobilisierungs-Wahlkampf am 29. September auf 37–38 % kommt.

Völlig offen ist das Duell um Platz 2. Die SPÖ kommt – trotz eines wirklich bemühten Wahlkampfs – einfach nicht vom Fleck. Und bei der FPÖ ist trotz Ibiza, Identitären und Co. kein Negativtrend zu sehen. Im Gegenteil: Das Motto der FPÖ-Wähler dürfte diesmal „Eh scho wurscht“ sein.

Und auch Platz 4 ist noch nicht fix: Die Grünen sind mit dem Klimawandel-Thema zwar in der Poleposition. Aber auch da flacht das In­teresse mit dem beginnenden Herbst merklich ab. Und die Neos haben mit Beate Meinl-Reisinger einen echten Turbo für die TV-Duelle. Entschieden ist also noch lange nichts. Jetzt wird es erst richtig spannend.