Kann man HC Strache 2020 wählen?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

2019 war ein politisches Horror-Jahr. Nicht nur international mit Trump und Johnson – sondern gerade auch für Österreich.

Das Ibiza-Video sprengte nicht nur eine zwar weit rechts stehende, aber gut funktionierende Regierung in die Luft – es hat das Image der Politik auf lange Zeit ruiniert und in unserem Land in wichtigen Zeiten zu einem gefährlichen Stillstand geführt. Mittlerweile kaufen die (einst belächelten) Tschechen unsere Casinos auf und unsere Wirtschaft geht den Bach hinunter.

2020 dürfte nicht viel besser werden. Bald-Kanzler Kurz plagt sich einer türkis-grünen Koalition entgegen, die vermutlich viel Streit, unnötige Blockade und wenig politische Stabilität – vielleicht sogar bald Neuwahlen – bringen wird.

SPÖ und FPÖ befinden sich beide in der vielleicht schwersten Krise ihrer Geschichte – und bekommen von den Wählern nicht einmal mehr Mitleid.

Und HC Strache hält mit seinem persönlichen Ibiza-Chaos weiter das ganze Land als Geisel. Nach der EU-, der Nationalrats- und der Steirer-Wahl wird er 2020 mit höchster Sicherheit auch noch die Wien-Wahl crashen. Und die Frage wird lauten:

Kann man einen HC Strache 2020 wählen? Wie viele Wähler werden einem Politiker, der auf Ibiza – schwer besoffen – unser ganzes Land verkaufen wollte, der angeblich seine ­Spesen frisierte und vielleicht Mandate gegen Sporttaschen mit Bargeld eintauschte (es gilt wirklich die Unschuldsvermutung), bei der „Mutter aller Wahl-Schlachten“ – im Herbst 2020 in Wien – ihre Stimme ­geben? 5 %? 10 %? Oder gar – bei einem fulminanten Wahlkampf mit Strache in der Opfer-Rolle und einem Persilschein der Justiz – über 20 %?

Österreich geht höchst ­umstrittenen politischen Zeiten entgegen. Mit den Grünen in der Regierung. Und mit einem Strache, der Trump und Boris Johnson als politischer Clown bald den Rang ablaufen könnte.

Wird das lustig? Journalistisch sicher. Politisch leider wohl nicht …