Mehrheit will Türkis-Blau und keine Neuwahl

Verglichen mit der medialen Aufregung und all den Schmut­zkübeln dieses Wahlkampfs zeigen die ÖSTERREICH-Umfragen von Research Affairs seit Wochen ein ex­trem stabiles Bild:

Sebastian Kurz bleibt von den Attacken unter dem Motto „Alle gegen Kurz“ überraschend unberührt. Er liegt mit 36 % noch immer 5 % besser als bei der letzten Wahl – seit Wochen enorm konstant.

Kurz-Wähler sind in ihrer Wahl-Absicht für den Ex-Kanzler offenbar nur schwer zu erschüttern. Wer weiß, wie perfekt Kurz die Mobilisierung in den Ländern plant, hält 40 % für die ÖVP für durchaus erreichbar.

Rendi-Wagner hat mit dem neuen Team den Abwärtstrend gestoppt – aber sie kann noch nicht zulegen. Interessant ist, dass Rendi bereits in den SPÖ-Ländern gut punktet und in Wien (34 %), Kärnten und Burgenland immer stärker aufholt, aber in ÖVP-Ländern wie NÖ (18 %) schwächelt.

Norbert Hofer stabilisiert die FPÖ vorerst klar über 20 % – aber auch er kann von den Schmutzattacken auf Kurz nicht profitieren und schafft Platz 2 vorerst nicht.

Einzig die Neos erreichen in dieser Woche ein Plus, das wohl Neuzugang Brandstätter zu verdanken ist. Die Neos stutzen den Grünen – trotz Hitze – die Flügel bei 11 %.

Wichtigster Trend der ÖSTERREICH-Umfrage: Von Woche zu Woche steigt die Zustimmung zur Neuauflage der alten Regierung.

Für Türkis-Blau sind in dieser Woche bereits 32 % aller Österreicher (nach Ibiza-Gate waren es nur 21 %). Gleichzeitig sind gerade 8 % für Türkis-Rot und nur 6 % für Türkis-Grün.

Die ÖVP-Wähler wünschen sich sogar schon zu 43 % die „alte“ ÖVP-FPÖ-Regierung zurück – und lehnen eine ÖVP-SPÖ-Koalition mit nur 10 % Zustimmung brutal ab.

Wir steuern also laut Umfrage auf eine Regierung Kurz-Hofer zu. Es ist absurd: Da fährt Türkis-Blau an die Ibiza-Wand, trennt sich im Krach – aber die Österreicher wollen „ihre“ alte ÖVP-FPÖ-Regierung zurück. Und haben keine Lust auf Neuwahlen …