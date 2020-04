Neue Freiheit erfordert weiter viel Disziplin

Ein Kommentar von oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Heute starten wir in die Woche der Freiheit. Wenn alles gut geht, werden die Ausgangsbeschränkungen mit Ende April (also am Donnerstag) auslaufen. Das heißt: Ab 1. Mai können wir – selbstverständlich unter Wahrung aller Sicherheitsvorkehrungen – wieder unsere Freunde und Familien treffen. Ab Samstag sind Shopping (mit Maske) in allen Geschäften und Friseurbesuche möglich.

Wie groß die Sehnsucht der Österreicher nach dieser Freiheit ist, zeigen die ­Bilder vom Wochenende. Millionen im ganzen Land stürmten am Sonntag die Parks, die Seen und die ­Berge. Die Österreicher wollen wieder raus.

Die Regierung wird ihre Entscheidung heute aufgrund der Entwicklung der letzten 14 Tage treffen. Und die ist sehr positiv. Im ganzen Land sind überhaupt nur noch 2.351 Personen an Corona erkrankt. Das sind weniger als 0,03 % der Österreicher.

Wer aufgrund der guten Entwicklung jetzt aber meint, der Shutdown wäre nicht nötig gewesen, der ist auf dem falschen Dampfer. Die Zahlen sind bei uns besser als in anderen Ländern, eben weil wir in Österreich sehr früh sehr harte Maßnahmen ergriffen haben. Und weil die Österreicher diese unglaublich diszipliniert umgesetzt haben.

Wenn wir diese Disziplin (Abstand halten, Masken tragen, Hygienemaßnahmen) auch weiter einhalten, dann wird es möglich sein, das Virus trotz dieser neuen Freiheit auch weiter im Griff zu haben.