ÖSTERREICH startet den Sommer in Wien

Dieser Sommer wird ein Sommer der Rekorde. Beim Wetter, bei den Events & Konzerten, bei den Bädern. Um Ihnen dieses Sommer-Feeling täglich zu vermitteln, startet ÖSTERREICH die Zeitung ab heute täglich mit den spannendsten (Sommer-)Themen für und aus Wien und baut seine Wien-Berichterstattung damit weiter aus.

Von coolsten Events bis zu angesagtesten Plätzen

Wir wollen Ihnen ab sofort jeden Tag gleich am Anfang der Zeitung jene Storys liefern, die Wien in diesem Sommer bewegen.

Wir bringen täglich die besten Events vom Film Festival am Rathausplatz bis zu den zahlreichen Konzert-Highlights, die uns in den kommenden Wochen erwarten.

Wir zeigen Ihnen aber auch die schönsten und coolsten Plätze, wo Sie Ihren perfekten Sommer verbringen können. Gleich zum Start haben wir heute das Ranking der meistbesuchten Wiener Bäder und die fünf coolsten Rooftop-Bars der Stadt für Sie.

Wir berichten aber künftig auch gleich auf den ersten Seiten über die Aufreger-Themen, über die unsere Stadt im Sommer spricht – wie beispielsweise strengere Regeln gegen das E-Scooter-Chaos.

Zusätzlich gibt es natürlich auch weiterhin Ihren Wien-Regional-Teil in der Mitte der Zeitung (heute ab Seite 17).

Starten Sie mit uns heute in einen ganz besonderen Sommer in Wien. Mit ÖSTERREICH bekommen Sie das Sommer-Feeling ab sofort täglich mitgeliefert. Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Sommer – die besten Tipps dafür finden Sie jetzt täglich in ÖSTERREICH!