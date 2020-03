Österreicher, bitte halten Sie weiter durch!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Österreich ist auf dem besten Weg, ein kleines Wunder in der weltweiten Corona-Krise zu schaffen. Die Zahl der registrierten Neu-Infizierten ist gestern unter 20 % gesunken – statt weiter über 30 % zu explodieren.

Auch 20% Steigerung sind zu viel – vor allem angesichts der explodierenden Werte in unserem Nachbarland Italien, aber auch in Spanien und Frankreich.

Wichtig ist jetzt, endlich die Grenzen rigoros zu sperren, den Flugverkehr komplett zu stoppen und die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten.

Besonders erfreulich ist, wie diszipliniert sich die Wiener an die Heim-Quarantäne halten. Die Straßen in Wien waren an diesem Wochenende wirklich menschenleer. Prompt ist die Entwicklung in Wien mit weniger als 10 % Steigerung die positivste. Vor allem die bevölkerungsreichen Bezirke Favoriten, Floridsdorf und Donaustadt haben sich großartig verhalten – und kaum Anstiege der Infizierten verzeichnet.

Dagegen wurde in Linz und OÖ, Graz und der Steiermark und auch in Niederösterreich der Ernst der Lage offenbar noch nicht voll erkannt. In Linz feiern Studenten serienweise Corona-Partys – geht’s noch? Auch in Niederösterreich gab es am Weekend viel zu viele Partys und enorm viele Polizei-Anzeigen – wie verrückt ist das?

Und in der Steiermark musste die Polizei eine Corona-Party in einem Tennisklub stoppen, die vom FPÖ-Landtagsabgeordneten Gerhard Hirschmann veranstaltet wurde. Da hört sich der Spaß auf. Wenn Politiker so undiszipliniert sind, muss es Konsequenzen geben. Die FPÖ muss diesen Verrückten zum Rücktritt zwingen – sonst verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Die Politik muss mit gutem Beispiel vorangehen – ALLE Politiker.

Wir Österreicher müssen jetzt weiter zusammenhalten. Dieses Weekend war erst der Anfang – jetzt ist Durchhalten, ist Disziplin gefragt. Dann schaffen wir – hoffentlich – das kleine Wunder. Ein erster Silberstreif am Horizont ist zu sehen …