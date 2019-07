Rauchverbot dank freiem Spiel der Kräfte

Es wurde auch Zeit. Das Rauchverbot in den Lokalen, von der türkis-blauen Koalition als Zugeständnis an die Blauer-Dunst-Partei FPÖ ursprünglich blockiert, kommt jetzt doch. Damit findet Österreich Anschluss an die zivilisierte Welt, eine längst fällige Regelung, wie sie in den meisten europäischen Ländern gilt, ist endlich möglich geworden.

Liebe Wirte, auch für Sie endet jetzt die Zeit der Ungewissheit. Es ist nachvollziehbar, dass sich einige von Ihnen, die sich bereits kostspielige Umbauarbeiten geleistet haben, jetzt ärgern und (zu Recht) diese Investitionen wieder zurückfordern – aber alles in allem: Die Gastronomie wird das Rauchverbot überleben – auch in Spanien, Bayern oder Frankreich, wo die Gesetze bereits rigoros sind, gibt es nach wie vor Restaurants und Bars. Das unbestreitbare und bedauerliche „Beislsterben“ bei uns hat andere Ursachen.

Möglich wurde das Rauchverbot durch die Allianz aus ÖVP und SPÖ im Nationalrat. Fast ist man dazu geneigt, an diesem demokratischen freien Spiel der Kräfte im Parlament Gefallen zu finden.

Beim Rauchverbot ist es jedenfalls zu begrüßen. Dass dabei nicht immer was Sinnvolles rauskommt, zeigt die Vereinbarung über die Parteienfinanzierung. Da ging’s ganz augenscheinlich SPÖ und FPÖ nur darum, der ÖVP eins auszuwischen – an einer grundlegenden Lösung ist offenbar niemand interessiert.

Ein ÖSTERREICH-Kommentar von Werner Schima.