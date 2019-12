SPÖ-Krise wird jetzt auch zum Wien-Problem

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Gesamt-Chefredakteur Niki Fellner.

Die neue ÖSTERREICH-Umfrage bringt heute die nächste Polit-Bombe. Die SPÖ kommt nur noch auf 17 %! Das ist der schlechteste Wert ihrer Geschichte. Noch dramatischer: Die einstige Kanzlerpartei ist damit de facto gleichauf mit den Grünen, die bei 16 % liegen. Hält dieser Trend weiter an – wovon derzeit fast auszugehen ist –, dürften die Grünen die SPÖ in Kürze überholen. Was vor Kurzem noch undenkbar schien, könnte schon nächste Woche Realität werden.

Erstes Indiz dafür ist, dass SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der Kanzlerfrage bereits von Grünen-Chef Werner Kogler überholt wurde. Bei einer Persönlichkeitswahl wäre Kogler also bereits vor Rendi!

Wie lange schaut Wien bei SPÖ-Krise noch zu?

Besonders unangenehm ist für die SPÖ allerdings die Wien-Umfrage: In der einstigen roten Hochburg kommt sie nur noch auf 33 %. Ein Minus von fast 7 % (!) gegenüber der letzten Landtagswahl. Und nicht nur das: Eine Koa­lition aus ÖVP, Grünen und Neos hätte mit gemeinsam 47 % in Wien fast schon eine Mehrheit. Gut möglich, dass ÖVP und Grüne im Rahmen der ­Koalitionsverhandlungen auch einen Wien-Deal ­vereinbaren.

Dabei käme Michael Ludwig bei einer Bürgermeister-Wahl auf 40 % – also deutlich über dem SPÖ-Wert. 66 % der Wiener sind mit Ludwigs Arbeit als Bürgermeister zufrieden. Die Wiener SPÖ leidet ­derzeit massiv unter der schlechten Bundes-Stimmung. Die große Frage ist: Wie lange schauen die Wiener bei der SPÖ-Krise im Bund noch zu?