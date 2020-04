Sperrt das Land bitte wieder auf – aber vorsichtig!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Unsere Regierung – vor allem der Kanzler – mit ihrem Total­einsatz hat sich in der Corona-Krise zu Recht Vertrauen verdient. Die harten Maßnahmen waren richtig, wurden von den Bürgern bewundernswert mitgetragen – und haben früher als erwartet Erfolg gezeigt.

An diesem Sonntag sind nur noch 0,05 % der Bevölkerung aktiv erkrankt, der Zuwachs der Infektionen liegt sogar in Wien unter 1 %, in den westlichen Bundesländern – vor allem in Tirol – sind schon mehr als zwei Drittel der Corona-Kranken gesund.

Das Wichtigste: Unsere Spitäler haben dem ersten Höhepunkt der Pandemie großartig standgehalten. Es gibt dreimal so viele Intensivbetten wie nötig.

Die Österreicher haben gelernt, Abstand zu halten, Masken zu tragen, Hände zu desinfizieren – das ganze Land verhält sich vorbildlich. Und mit weniger als 5.000 aktiv Erkrankten ist Co­rona deshalb derzeit gegen „normale“ Grippewellen mit bis zu 100.000 Kranken kein wirklicher „Notstand“ mehr.

Es ist sehr ernst zu nehmen, wenn die Regierung nach den harten Maßnahmen nicht gleich den „Normalzustand“ riskieren will – aus Angst vor einer 2. Welle.

Aber: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Wir sollten jetzt den Mut haben, unser Land wieder hochzufahren.

Bitte, sperrt endlich wieder alle Geschäfte auf: Elektro­handel, Möbelhandel, Sportgeschäfte, Shoppingcenter. Und macht das bitte nächsten Montag – noch vor dem 1. Mai.

Bitte gebt den Gastronomen ihr Leben zurück. Lasst die Restaurants aufsperren. Jeder zweite Tisch soll leer bleiben. Kellner sollen Masken tragen. Voll okay.

Bitte lasst Künstler und Musiker wieder auftreten – und die vielen Sommerfestspiele stattfinden.

Vor allem aber: Findet bitte einen Weg, dass die Schulen wieder aufsperren. Vorsichtig. Mit ganz viel Gesundheitserziehung (das hat bisher ohnehin gefehlt).

Es war richtig, Corona rigoros zu stoppen. Es ist richtig, jetzt mit höchster Vorsicht wieder hochzufahren.

Aber bitte, werte Regierung, die bisher so klug gehandelt hat: Befreit das Land rasch vom „Lockdown“ – sonst haben wir bald mehr wirtschaftliche als gesundheitliche „Todesopfer“.