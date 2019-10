Wir begrüßen 338.000 neue LeserInnen bei oe24

Für ÖSTERREICH bringt die neue ­Media-Analyse einen Riesen-Erfolg. Erstmals werden wir als Kombi der Kauf-­Zeitung ÖSTERREICH mit der Gratis-­Zeitung oe24 ausgewiesen – und siehe da: oe24 schafft auf Anhieb schon im ersten Jahr 338.000 neue Leser und damit aus dem Stand 4,5 % Reichweite, während ÖSTERREICH, das nun als reine Kaufzeitung erscheint (und nicht mehr gratis erhältlich ist) auf 471.000 Leser pro Ausgabe kommt.

Die Regeln der Media-Analyse verbieten uns leider, die Leserzahlen der ÖSTERREICH/oe24-Kombi von 2018/19 mit jenen von ÖSTERREICH aus 2017/18 zu vergleichen (und uns damit über ein Plus von mehr als 30 % zu freuen :) – aber für alle Anzeigenkunden ist offensichtlich: Die neuen LeserInnen-Zahlen von ÖSTERREICH/oe24 sind besonders eindrucksvoll.

ÖSTERREICH und oe24 entwickelt sich in diesem Jahr eindeutig zur erfolgreichsten Medien-Story in diesem Land:

Unsere Tageszeitungen ÖSTERREICH und oe24 legen konstant an Verbreitung in der ÖAK (seit den Veröffentlichungen ab 2017) zu und erreichen nun auch in der Media-Analyse mit 695.000 LeserInnen einen neuen Topwert. Das liegt daran, dass wir JOURNALISTISCHE QUALITÄT als täglichen Auftrag verstehen, die beste und spannendste Tageszeitung mit den meisten Exklusiv-Berichten zu machen – und dies nicht nur als sonntägliches Lippenbekenntnis.

Unsere Online-Seite oe24.at war in der letzten ÖWA-Plus 2/2019 die große Überraschung dank dem mit Abstand höchsten Zuwachs aller Online-Portale im Vergleich zur letzten Quartals-Ausweisung – weil wir alle News ONLINE verlässlich am schnellsten und als Erster bringen.

Und unser Fernseh-News-Sender oe24.TV wird zur Success-Story schlechthin – ein Erfolg, den mittlerweile europaweit (!) alle kopieren wollen: von „Bild“ bis „Blick“ bis zur Pro7-Gruppe.

Unser Erfolg liegt darin, dass wir in der neuen Digital-Ära in Österreich schnell, kreativ und zugleich innovativ sind. Der Erfolg bei Ihnen als LeserIn hat aber wohl den Grund, dass wir wirklich unabhängigen Journalismus machen – kritisch, mutig, aber auch immer fair. Wir leben die Qualität, über die andere nur säuseln – und dafür werden wir derzeit nonstop mit neuen LeserInnen- und UserInnen-Rekorden belohnt.

Wir sagen Ihnen allen DANKE – und versprechen: Wir werden noch besser, noch innovativer, noch spannender …