Wir brauchen  ein Anti-Corona-Konjunkturpaket

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Der Umgang mit dem Coronavirus wird zur Herausforderung für unsere Politik. Es ist richtig, dass unsere Politiker versuchen, jede Form von Panik zu vermeiden. Österreichs Gesundheitssystem ist definitiv besser aufgestellt als jenes in Italien. Unsere Regierung – allen voran Innenminister Karl Nehammer – macht beim Krisenmanagement bisher einen ausgezeichneten Job. Dennoch darf niemand Corona auf die leichte Schulter nehmen.

Dass es ab heute Kontrollen an den Corona-Grenzen gibt, ist gut. Aber wie genau diese ablaufen, lässt viele Fragen offen. Stichprobentests werden auf Dauer zu wenig sein.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert heute in ÖSTERREICH, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in ganz Ös­terreich abzusagen. Dieser Schritt ist längst überfällig. In der Schweiz ist genau das bereits passiert, in Deutschland hat sich der Gesundheitsminister für ebensolche flächendeckende Absagen ausgesprochen. Hier sollte auch unser Gesundheitsminister endlich eine klare Ansage machen.

Und es braucht dringend ein umfassendes Konjunkturpaket für unsere Wirtschaft. Die in Aussicht gestellten 10-Millionen-Euro-Kreditlinien sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen uns bewusst sein, dass Corona ähnliche Ausmaße wie die Finanzmarktkrise 2008 annehmen wird. Deswegen muss die Regierung sofort gegensteuern (und zur Not auch das Nulldefizit für heuer aufgeben). Wir brauchen jetzt mutige Ansagen für unsere Gesundheit – und für unsere Wirtschaft!