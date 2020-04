Wir sind auf einem sehr guten Weg

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- & oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Der Trend bei den Corona-Neuerkrankungen ist derzeit sehr positiv. Ins­gesamt sind überhaupt nur noch rund 3.000 Menschen in Österreich an ­Corona erkrankt. Es gibt täglich mehr Neugenesene als Neuerkrankte. Die Regierung – und vor allem die Österreicher – hat in den letzten Wochen vieles richtig gemacht.

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch zum von vielen Corona-Skeptikern stets gepriesenen Schweden, stehen wir deutlich besser da (Schweden hat viermal so viele Tote wie wir).

Dass die Regierung nun schrittweise das Land wieder öffnet, ist angesichts dieser positiven Entwicklungen alternativlos ge­wesen. Alles andere hätte dazu geführt, dass die Stimmung bei der Mehrheit gekippt wäre.

Österreicher haben gelernt, mit Virus-Gefahr zu leben

Gerade im Sommer kann man die Menschen nicht zu Hause „einsperren“. Und unsere Unternehmer warnen zu Recht davor, dass sie den Shutdown nicht länger durchstehen.

Die Österreicher haben in den letzten Wochen gelernt, wie sie mit der Gefahr des Virus leben können. Abstand halten, Hände waschen und Mundschutz tragen sind ein Teil unseres Lebens geworden. Wenn wir uns weiter dis­zipliniert an diese Regelungen halten, dann können wir unsere Wirtschaft jetzt auch hochfahren. Dann braucht sich niemand Sorgen zu machen, dass die Öffnungen zu einer Katastrophe führen.