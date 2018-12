Wolfgang Fellner beantwortet die 20 spannendsten Fragen zu 2019

1: Kommt es noch zum Stopp des Brexit, bevor die Briten aus der EU austreten?

JA. Alles deutet darauf hin, dass sich das Parlament in London auf keine Brexit-Variante einigen kann. Immer mehr politische Beobachter ­glauben, dass die britische Regierung in diesem Chaos „5 Minuten vor 12“ den Weg für eine neue Abstimmung freigibt. Dieses neue Brexit-Referendum wird mit einem klaren Votum FÜR ­Europa enden. Aber: Das ist weniger eine Voraussage – als eine Hoffnung …





2: Wird der Ultra-Linke Jeremy Corbyn Theresa May stürzen und neuer Briten-Premier werden?

NEIN. Theresa May ist zwar politisch schon mehr tot als lebendig – aber wenn es wirklich zu Neuwahlen kommt, ist Corbyn zu weit links für eine Mehrheit. Die Konservativen werden dann wohl einen neuen „Star“ hervorzaubern.

3: Wird Annegret Kramp-Karrenbauer noch 2019 Angela Merkel als Kanzlerin ablösen?





JA. Merkel weiß, dass der Zeitpunkt für den Abschied gekommen ist. Sie wird nach den EU-Wahlen ihren Abgang als Kanzlerin ansagen und wohl noch vor dem Sommer an Kramp-Karrenbauer übergeben. Deren Namen werden sich die Deutschen aber wohl auch als Kanzlerin nicht merken.





4: Wird Emmanuel Macron den Aufstand der Gelbwesten politisch überleben?





JA. Er wird künftig alle radikalen Reformen lieber vergessen als umsetzen. Macron wird zwar bei der EU-Wahl von Le Pen klar geschlagen werden – aber er wird nicht zurücktreten, sondern als Kämpfer weiterregieren.





5: Werden die nationalen Rechten im Mai bei den EU-Wahlen europaweit einen Triumph feiern?

JA. Alles spricht für einen Wahlsieg der Rechts-Populisten. Vor allem in Italien mit Salvini, in Frankreich mit Le Pen und in Deutschland mit der AfD sind starke Zugewinne für rechts zu erwarten. Trotzdem reicht es im EU-Parlament nicht zur Mehrheit – eine Koalition aus Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und/oder Grünen wird die Pro-Europa-Linie fortsetzen.





6: Wird Kurz-ÖVP die EU-Wahl in Österreich gewinnen?

JA. Alles deutet auf einen klaren ÖVP-Sieg hin, die wohl mit einer Doppelspitze Karas samt Edt­stadler (als künftige EU-Kommissarin) antreten und für die Kurz persönlich den Wahlkampf machen wird. Platz 2 wird wohl an die FPÖ gehen, für die Vilimsky einen Mega-Wahlkampf plant. Die SPÖ wird mit Platz 3 eine Watsche kassieren.





7. Wird Michael Ludwig nächster Wiener Bürgermeister?





JA. Alles spricht für Ludwig. Die Blümel-ÖVP wird der FPÖ bis zu 10 % der Stimmen abräumen. Grüne und Neos sind farblos. Die Wiener wählen traditionell ihren „Burgamasta“ und diesmal auch noch den Protest gegen Schwarz-Blau im Bund. Frage ist nur: Wann wird gewählt? Wie geplant 2020 – oder wenn die SPÖ nach der EU-Wahl ins Chaos stürzt doch schon im Herbst 2019?

8: Wird Strache bei der Wien-Wahl als Bürgermeister antreten?

NEIN – er könnte nur verlieren. Siehe oben: Die ÖVP wird der FPÖ bis zu 10 % abräumen, das Duell mit Ludwig ist nicht zu gewinnen. Aber wer opfert sich für die FP-Niederlage in Wien? Auch Gudenus will nicht.

9: Werden die US-Demokraten 2019 gegen Trump ein Impeachment-Verfahren einleiten – und wird Trump 2020 stürzen?

JA. Die Robert-Mueller-Untersuchungen werden im Frühjahr 2019 ein für Trump verheerendes Ergebnis bringen und ihn der vollen Konspiration mit den Russen überführen. Daraufhin werden die Demokraten mit ihrer einfachen Mehrheit im Kongress das Impeachment-Verfahren einleiten. Allein: Der Senat wird der Abberufung des Präsidenten wohl nicht mit 2/3-Mehrheit zustimmen. Also wird die Wahl 2020 zur Hinrichtung für Trump werden.

10: Wird der Handelskrieg mit China die Welt in eine neue Wirtschaftskrise stürzen?

NEIN. Trump hat die Gefahr erkannt und will einen Waffenstillstand. Auch die Chinesen wollen Handels-Frieden – gleichzeitig aber wollen sie ihren Vormarsch am Weltmarkt nicht aufgeben. Das wird zu neuen Trump-Drohungen und Zoll-Fällen führen. Aber wirklich eskalieren wird der Handelskrieg nicht.

11: Geht Börsen-Crash weiter – droht nächste Finanzkrise?





NEIN. Bei vielen Aktien war der Absturz zuletzt so stark, dass es wieder leicht bergauf gehen sollte. Aber das Börse-Jahr 2019 wird turbulent – mit vielen Aufs und Abs. Es sei denn, Trump setzt sich durch und die Fed senkt wieder die Zinsen.





12: Wird der Benzinpreis in Richtung 1 Euro fallen?

JA. Experten erwarten, dass der Brent-Preis unter 60 Dollar fällt, vielleicht sogar auf ein All-Time-Low. Dann könnte Diesel bei uns vielleicht sogar erstmals seit Langem unter 1 Euro kosten.

13: Wird Hirscher auch 2019 unser nationaler Hero sein?

JA. Alles deutet darauf hin, dass 2019 das nächste triumphale Hirscher-Jahr wird. Den Weltcup wird er mit Riesen-Vorsprung gewinnen. Und bei der Ski-WM ist er (inklusive Mannschaft, Kombi und Super-G) vielleicht sogar für fünf (!) Goldene gut.

14: Wird Red Bull Salzburg in der nächsten Saison endlich in der Champions League spielen?

JA. Österreich ist in der Punkte-Regel so gut, dass die Bullen in der nächsten Saison 2019/2020 einen Fixplatz in der Champions League haben werden und damit erstmals nicht Gefahr laufen, in der Quali wieder auszuscheiden.

15: Werden 2019 die ORF-Gebühren abgeschafft?

JA. Alles deutet darauf hin, dass sich die FPÖ wieder mal in der Regierung durchsetzen wird und der Finanzminister dem ORF die 650 Gebühren-Millionen (minus 100 Millionen Einsparungen) künftig aus dem Budget zahlen muss. Heißt: Jeder ORF-Seher erspart sich 250 Euro jährlich an Zwangsgebühr.

16: Überlebt Alexander Wrabetz auch die nächste ORF-Reform?

JA – wenn auch mit Schrammen. Die ORF-Reform wird einen Vierer-Vorstand bringen, für den Prantner, Totzauer und ein ÖVP-Finanzchef als Kurz-Vertrauter fix gesetzt sind. Wrabetz darf sich aussuchen, ob er als Primus inter Pares (seine Stimme entscheidet bei Gleichstand) als Vorstands-Vorsitzender und Garant für „ORF-Unabhängigkeit“ weitermachen will. Und der Überlebenskünstler wird JA sagen.

17: Wird Benko die „Krone“ komplett übernehmen?

NEIN. Eher wird Christoph Dichand das Schiedsgericht anrufen und sein Vorkaufsrecht erkämpfen. Benko und Krone müssen sich auf zwei, drei Jahre Stillstand und eine Dichand-Blockade einstellen.

18: Gibt Zuckerberg als Facebook-Chef auf? Kommt bei uns die Digitalsteuer?

NEIN. Zwar wird der Druck auf ihn und die Facebook-Aktie immer größer werden – aber Zuckerberg ist ein Sesselkleber und hat 60 % der Stimm-Aktien. Die von Österreich angedachte Digitalsteuer wird noch Jahre brauchen, bis sie in der EU mehrheits- und beschlussfähig ist.

19: Wird Rendi-Wagner das Jahr 2019 politisch überleben?

NEIN. Zwar wäre sie 2022 die ­ideale Herausforderin für Kurz – aber eine schmerzhafte Niederlage bei der EU-Wahl (SPÖ wird wohl Dritte) wird zum nächsten Rücktritt bei den Roten führen. Einen SPÖ-Absturz im Mai verkraftet Rendi nicht …

20: Wird Sebastian Kurz 2019 endlich heiraten?

JA. Zwar will Kurz gern Single bleiben – aber der Druck in ÖVP und Öffentlichkeit, seine Beziehung zur Langzeit-Liebe Susanne endlich zu legalisieren, wird letztlich sogar für „Basti“ zu stark. Außerdem hat er im Vergleich zu 2018 nach der EU-Wahl viel Zeit – heißt: Eine Trachten-Hochzeit im Herbst ist wahrscheinlich, aber ganz sicher ohne Putin, Trump und andere Polit-Clowns – also nur im kleinen Rahmen.