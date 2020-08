''Hass im Netz''-Gesetz ist ein Rohrkrepierer

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Das geplante „Hass im Netz“-Gesetz wird leider immer mehr zum Rohrkrepierer. Die Idee, Hass-Postings künftig strenger zu bestrafen, war ja eine durchaus gute. Aber seit Wochen wird das Gesetz zu Tode verhandelt. Eigentlich hätte es bereits vor den Sommerferien präsentiert werden sollen, Wochen danach wird zwischen ÖVP und Grünen noch immer darum gestritten.

Absurd ist dabei vor allem, dass die Strafen für Hass-Postings künftig nur für große US-Plattformen wie Facebook und Co. verschärft werden. Auf österreichischen Seiten darf aber weiter gemobbt, bedroht und diffamiert werden. Das ist nicht nur unlogisch, sondern auch in höchstem Maße gefährlich.

In den Foren von Standard und Unzensuriert können User also weiter anonym ihre Hass-Postings ver­öffentlichen. Schon jetzt lassen diese Seiten strafrechtlich relevante Kommentare teils stundenlang online – mit dem für sie angenehmen Nebeneffekt, dass sie mit dem dort generierten Traffic fette Werbeeinnahmen erzielen. Den Plattformbetreibern drohen weiter keinerlei Strafen und die Poster sind ohne Klarnamenpflicht oftmals auch nicht ausfindig zu machen (die Nachverfolgung via IP-Adresse kann jeder minder begabte HTL-Schüler umgehen).

Dass ausgerechnet die ­Grünen – scheinbar auf massiven Druck des Standard – somit zum Handlanger von rechten Hassseiten werden, ist fast schon skurril. Dass die ÖVP da mitspielt, ist peinlich.

In der jetzigen Form ist das „Hass im Netz“-Gesetz jedenfalls zum Krenreiben. Da kann man es gleich ganz lassen ...