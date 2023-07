Töchter im Pool ertränkt - Mutter spricht von "Erlösung"

Neuen Hinweisen im Fall der ertränkten Mädchen von Absdorf zufolge kristallisiert sich als Motiv immer mehr eine psychische Eskalation der Mutter heraus, die die Tötung ihrer Töchter (7 Monate und 7 Jahre) letztlich als "Erlösung" ansah

Wie die Starverteidigerin der gebürtigen Burgenländerin aus der Neusiedlersee-Region, Astrid Wagner, bereits andeutete, waren es nicht allein Geldsorgen, die ihre 36-jährige Mandantin Montagfrüh zur Horror-Tat im neu gebauten Einfamilienhaus-Idyll beim Teich in der Weinbaugemeinde im Tullnerfeld trieb. Wohl könnten es auch Probleme mit der Rückzahlen der Kredite oder wegen der Karenz-Pause mit der Praxis im Haus gegeben haben, für die sie eine Vertretung suchte - doch: "Sie war psychisch beeinträchtigt, es gibt eine längere Vorgeschichte, und sie war deshalb auch in Behandlung,“ sagt Astrid Wagner.

Wie ÖSTERREICH aus dem Umfeld der Familie zugetragen bekam, soll es vor allem die Geburt der jüngeren Tochter gewesen sein, die die einstige AKH-Krankenschwester und zuletzt selbstständige Logopädin endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen haben soll - Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer "postnatalen Depression", die in ihrem Fall eine bereits vorhandene Depression umso mehr verstärkt haben dürfte. Die Staatsanwaltschaft in St. Pölten hat bereits den Gerichtspsychiater Peter Hofmann als Gutachter bestellt - und stellte einen Antrag auf vorläufige Unterbringung der Mutter in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, was von Gericht auch so beschlossen wurde. Statt in U-Haft kommt die Frau somit zB. nach Mauer-Öhling oder in eine Spezialabteilung in der Josefstadt in Wien.

Wie schlimm die psychische Erkrankung der Verdächtigen zuletzt gewesen sein dürfte, deutet ihre Anwältin gegenüber ÖSTERREICH nur an: "Eigentlich haben ihre alle geholfen, der Mann, ihre Eltern, die Schwiegereltern, doch sie schaffte es nicht mehr, in ihrem Tunnelblick irgendetwas Positives zu sehen."

Die Welt empfand sie nur noch als "schwer, böse und schwarz", und ihre Kinder würde nur ein "schreckliches Leben" erwarten, das sie ihnen ersparen wollte. Zum Gefühl bei der Tat soll sie im Verhör bzw. beim Geständnis gegenüber der Polizei nur gesagt haben: "Es war eine Erlösung."

"Erlösung" - die hatte die Logopädin auch für sich selbst geplant. Doch der Baum, gegen den sie mit ihrem Auto einer Landstraße nach Tulln fuhr, war morsch. Sie überlebte. Mit Beinbrüchen kam sie ins Spital. Von dort kommt sie jetzt auf die Forensik.

Die große Frage, die sich bereits vor dem Prozess stellt, lautet jetzt: War die Mutter zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig?

