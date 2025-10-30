Türke (72) im Bad brutal niedergemetzelt

Nachdem im Dezember des Vorjahres der 72-jährige pensionierte Lagerarbeiter Seraffetin I. aus der Türkei im Bad seiner Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk tot aufgefunden wurde, steht nun ein 38-Jähriger vor Gericht.

Wien. Nur fünf Tage nach Weihnachten machte der Sohn des Opfers die schreckliche Entdeckung: Nachdem er seinen Vater stundenlang nicht erreichen konnte, fuhr er zu dessen Wohnung. Als er diese betrat, konnte er seinen Augen nicht glauben: Alles war voller Blut. Kurz darauf entdeckte er den 72-Jährigen in einer Blutlache in der Dusche.

Aufgrund des Verletzungs- und Spurenbildes sowie des Ergebnisses der gerichtsmedizinischen Obduktion war schnell klar, dass es sich hierbei um Fremdverschulden handelt: Der Mann erlag 15 Stich- und Schnittwunden sowie schweren Kopfverletzungen. Er verblutete in seiner eigenen Wohnung.

Im Zuge von intensiven Ermittlungen konnte die Wiener Polizei einen 38-jährigen Verdächtigen festnehmen. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, das Opfer aufgesucht, gewürgt, mit Schlägen traktiert und mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Seit seiner Festnahme verweigert der österreichische Staatsbürger jede Aussage und befindet sich in Untersuchungshaft.

"Der letzte Verhandlungstag wird spannend. Die Verteidigungsstrategie wird sich in Luft auflösen. Die Gutachten und die DNA-Ergebnisse werden den Angeklagten überführen", so Top-Anwalt Gregor Winkelmayr, der die Familie des Mordopfers vertritt.

Ob der Angeklagte bei seinem Prozess am Freitag weiter schweigt oder Licht ins Dunkel bringt und sein Motiv bekannt gibt, ist unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.