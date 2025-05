Väter ohne Rechte: Ein erschütternder Fall im österreichischen Rechtssystem

Die Justiz in Vorarlberg hat wiederholt Anträge eines Vaters auf Sorgerechtsänderung abgelehnt – und das in allen Fällen!

Dies ist der Ausgangspunkt eines komplexen Falls, der nun das öffentliche Interesse weckt und wichtige Fragen zur fairen Behandlung von Vätern im österreichischen Rechtssystem aufwirft.

Ein Interview mit dem betroffenen Vater beleuchtet die Situation und die Missstände. In einem Gespräch mit oe24.TV erklärt der Vater, wie er durch die Entscheidungen der Justiz nicht nur in seiner Rolle als Vater, sondern auch als Mensch verletzt wurde. Doch was steckt hinter diesen ablehnenden Beschlüssen der Justiz in Vorarlberg?

Warum wurden alle Anträge des Vaters abgelehnt, warum scheint das Rechtssystem hier zu versagen, warum sieht es unmoralisch zu, dass ein Kind entfremdet wird? IST DIE VORARLBERGER JUSTIZ KORRUPT?

Video zum Thema: Väter ohne Rechte

Der Fall aus der Sicht des Vaters:

„Seit mittlerweile fast 5 Jahren bin ich in einem Obsorgeverfahren am Bezirksgericht Bregenz und es wird von Jahr zu Jahr, von Richter zu Richter schlimmer. Wir haben jetzt mittlerweile den achten Richter in diesem Verfahren und seit 5 Jahren versuche ich alles, damit mein Sohn Vater und Mutter haben kann.“, erklärt der betroffene Vater.

Lügen, Drohungen und eine Kindesentfremdung durch Vorarlberger Justiz

Über 100 Anträge des KV wurden von der Justiz in Vorarlberg abgelehnt – aber der Kindesvater muss Strafe zahlen, wenn er nicht jedes Wochenende 1400km nach Vorarlberg reist.

