30 Grad: Endlich ist es Sommer

Das Traumwetter ist passend zum Muttertag. Morgen wird es sogar noch heißer.

Echtes Traumwetter

Endlich lässt sich der Sommer blicken. Die Sehnsucht vieler Österreicher auf besseres Wetter wird heute definitiv erfüllt. Über 25 Grad bringt der Muttertag ins Land. Das Hoch „Utine“ sorgt auch für sommerliches Wetter in den nächsten Tagen. Am Montag sollen die Temperaturen sogar an manchen Orten – speziell in Ober- und Niederösterreich – die 30- Grad-Marke überschreiten. Es bleibt warm und die Sonne strahlt fast im ganzen Land.

Dienstag

Am Dienstag geht es anfänglich zumindest im Osten Österreichs mit schönem Wetter weiter. Allerdings bleibt laut der Zentralanstaalt für Meteorologie und Geodynamik im Ostalpenraum der Südföhn bestimmend. Es kann zum Teil stürmisch werden. Regen wird an der Alpensüdseite zwischen Vorarlberg und Oberkärnten erwartet.

Mittwoch

Mitte der Woche ist der Sommer dann wieder vorbei. Eine markante Kaltfront zieht über ganz Österreich und bringt Regen und Wind.