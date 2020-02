Autofahrer versinken in OÖ im Hochwasser

Zwei Autofahrer haben die Hochwassersperre bei Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ignoriert und sind einfach weitergefahren. Die Lenker mussten von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden.

Ein Umleitungsschild, ein rot-weißes Absperrgitter, ein Fahrverbotsschild und die Zusatztafel „Hochwasser“: Trotz der Hinweise auf die Fahrbahnsperre dachten sich zwei Autofahrer wohl „Geht sich schon aus!“ und fuhren am Montagnachmittag in die gesperrte Straße – was für die Freiwillige Feuerwehr Kematen am Innbach zwei Einsätze zur Folge hatte. Denn die beiden Autos versanken bis zur Hälfte in den Wassermassen des Innbaches, der aufgrund der schweren Regenfälle über die Ufer getreten war. Die Feuerwehr musste die Autos und die Fahrer aus dem Gefahrenbereich retten.