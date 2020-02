Diese Zugstrecken sind aktuell gesperrt

Pendler sollten heute mehr Zeit einplanen: Orkanartige Sturmböen sorgen für Streckenunterbrechungen und Zugausfälle. Ein Überblick über die aktuellen ÖBB-Sperren:

Sturm, Regenschauer und Schnee - das beschert uns die Kaltfront, die derzeit ganz Österreich im Griff hat. Auf den Bergen sind orkanartige Sturmböen bis zu 160 km/h möglich, in den Tälern werden Höchstwerte um 120 km/h gemessen. Darunter leidet auch der öffentliche Verkehr - die ÖBB hat bereits einige Zugstrecken unterbrochen.

Diese Zugstrecken sind derzeit unterbrochen:

Oberösterreich:

Frankenmarkt bis Straßwalchen: Wegen einer Oberleitungsstörung ist die Fahrt nur eingeschränkt möglich. Fahrgäste sollen 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

Rohr-Bad Hall bis Kremsmünster: Wegen eines Hindernisses im Gleisbereich sind derzeit keine Fahrten möglich. Über die Dauer der Unterbrechung kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Niederösterreich:

Neunkirchen bis Gloggnitz: Wegen eines Rettungseinsatzes sind derzeit keine Fahrten möglich. Für die S-Bahnen wird von der ÖBB ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung gestellt. Für die Fahrt sollten 50 Minuten mehr Zeit eingeplant werden.

Wien:

Simmerung bis Stadlau: Wegen einer Weichenstörung sind die Zugfahrten nur eingeschränkt möglich. Der Zeitverlust beträgt rund 10 Minuten.

Salzburg:

Zell am See bis Saalfelden: Zwischen Zell am See und Saalfelden sind derzeit keine Fahrten möglich. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 12:00.