Heute ist der letzte Supermond des Jahres

In der heutigen Nacht bietet sich die letzte Chance, heuer noch einen Supermond zu sehen.

In der Nacht von 6. auf 7. Mai erscheint der Vollmond zum dritten - und letzten Mal in diesem Jahr besonders groß. Auch das Wetter spielt mit: In Österreich ist es zum Großteil wolkenlos, der Mond ist also gut zu sehen.

Was ist ein Supermond?

Wenn der Mond der Erde besonders nah ist, spricht man von einem Supermond oder super moon. Der Mond ist jetzt 361.184 Kilometer von der Erde entfernt und somit etwas weiter weg als im März und April, als der Supermond noch größer war. Der Mond kann aber bis zu 406.700 Kilometer von der Erde entfernt sein.