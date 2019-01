Schnee und kein Ende: In einer Nacht fiel am Hochkar in Niederösterreich noch einmal ein Meter. „Das kann man sich nicht vorstellen“, sagt Elfriede Kronsteiner vom Gasthaus Latschen-Alm zu ÖSTERREICH. Am Mittwoch wurde die Gegend zum Katastrophengebiet erklärt, bis Freitag sollen noch einmal bis zu 2 Meter Schnee fallen. Doch gemeinsam mit Ehemann, Schwiegervater und dessen Bruder sowie Markus Esletzbichler vom ÖTK Schutzhaus harrt sie in 1.500 Meter Höhe aus. „Das ist jetzt eine Geisterstadt“, sagt sie. „Wir schippen den ganzen Tag Schnee.“ Warum sie oben geblieben ist? „Wenn der Strom ausfällt, müssen wir die Notstromaggregate anwerfen, sonst verdirbt hier alles.“

Eingeschlossen. Dramatisch die Versorgungslage im steirischen Hohentauern. Rund 2.000 Menschen sind hier eingeschlossen. „Allein hier in Radmer sind es 530“, sagt Bürgermeister Ludwig Gottsbacher. Seit Neujahr fielen 4 Meter Schnee, halb so viel wie sonst in einem ganzen Winter. „Bleibt es so, gehen in den nächsten Tagen die Vorräte zur Neige.“ Otmar Heiml, Wirt im Gasthaus zum Erzberg, sagt zu ÖSTERREICH: „Die Lage ist schlecht, wir sind hier eingeschlossen, keiner kommt raus oder rein, auch die Hubschrauber fliegen nicht.“ Frühestens am Freitag kann das Bundesheer nach Radmer fliegen, „im Moment geht hier nichts“, so Gottsbacher. (baa)