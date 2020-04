Nach Frost: Jetzt kommt Turbo-Frühling

Österreich überkommt ein Kaiserwetter, es erwarten uns Temperaturen bis zu 25 Gradl. Allerdings müssen wir noch durchhalten und die Ausgangsbeschränkungen einhalten.

Nach dem Frost-Hammer am Dienstag entwickelt der Frühling seine volle Pracht. Die Temperaturen steigen und erreichen frühsommerliche 23, stellenweise in Südtirol sogar 27 Grad. Am wärmsten wird es dabei am Freitag im Süden Österreichs.

Die Prognose im Detail

Heute sorgt eine Kaltfront für Niederschlag in Westeuropa, in Madrid erwartet man 23 Grad. Sonne und Wolken in London, Sonne in Berlin und Rom mit 16 Grad.

Mit hohem Luftdruck scheint die Sonne in Österreich weiterhin generell ungestört. Die Höchstwerte kommen aus Innsbruck mit 24 Grad, in Klagenfurt immerhin 22 Grad. Nur ein paar hohe Wolken ziehen über den Himmel.

Erneut überwiegt der Sonnenschein, der Hochdruckeinfluss wird aber etwas schwächer und damit gibt es etwas mehr Wolken und vor allem über Mittag zeigen sich über dem Bergland Quellwolken. Es bleibt bis Mittag sonnig, am Nachmittag bilden sich Wolken, es erwarten uns Temperaturen bis zu 23 Grad. Kurze Schauer können nicht völlig ausgeschlossen werden, bleiben aber die Ausnahme. Im Osten wird es angenehm warm bis zu 22 Grad. Tageshöchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.

Wetter am Freitag

Am Freitag streift eine schwache Störungszone im Nordosten das Land und schickt ein paar Wolkenfelder in den Norden und Osten Österreichs. Auch einzelne Regenschauer sind hier im Tagesverlauf, bevorzugt im Berg- und Hügelland, möglich. Zeitweise ist es aber auch recht sonnig. Im Westen und Süden hingegen überwiegt den ganzen Tag der Sonnenschein. Im Norden und Osten kommt lebhafter Westwind auf. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 19 bis 25 Grad. Im Südosten steigen die Temperaturen auf 26, vielleicht sogar 27 Grad.