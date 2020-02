Nächstes Sturm-Chaos erwartet

Nur kurz heißt es Aufatmen - nach dem Temperaturhoch am Wochenende werden nächste Woche wieder orkanartige Sturmböen erwartet.

Das Wetter bleibt chaotisch: Nach dem Sturmtief Petra zieht am Wochenende Hoch Frank ins Land und beschert und Temperaturen bis zu 16 Grad. Doch am kommenden Montag zieht die nächste heftige Sturmfront auf.

Sturmböen bis zu 100 km/h im Flachland

Über dem Atlantik braut sich bereits eine starke Nordwestströmung, die am Montag Österreich erreichen wird. Aktuell ist noch schwer abzuschätzen, in welchem Bereich die höchsten Windspitzen liegen werden, doch Wetterexperten gehen von Böen bis zu 100 km/h im Flachland aus. Auf den Bergen kann der Sturm noch heftiger ausfallen. Auch nächste Woche wird der Spaß am Skifahren also etwas eingeschränkt werden.