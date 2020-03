Wind verbläst Winter – jetzt kommt der Frühling mit 21 Grad

Tief „Flora“ zieht von dannen – ab heute stellt sich das Wetter um und der Frühling ist da.

Astrologisch beginnt er eigentlich erst am 20. März, doch nach einem der wärmsten Winter der Geschichte ist es auch kein Wunder, dass der Lenz um mehr als eine Woche früher ins Land zieht: Schon ab heute wird es – vor allem im Süden des Landes – extrem mild, rekordverdächtig früh werden bis zu 21 Grad von den Meteorologen in Aussicht gestellt. Auch am Donnerstag liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 19 Grad. Skifahren ist damit eher passé: Selbst in 2.000 Meter Höhe hat es 2 bis 6 Grad. Getrübt ist das Kaiserwetter allein von einem Westwind, der weiterhin kräftig bläst.

Ab Freitag gehen dann die Temperaturen zurück – auf 6 bis maximal 14 Grad, dazu kommt viel Regen, der sich auf das ganze Land ausbreitet. Wer sich die Marillenblüte etwa in der Wachau nicht entgehen lassen will, sollte schon vor dem Wochenende hinausfahren.