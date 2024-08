Gewitter-Walze rollt über Wien!

Kurz vor 16 Uhr zog Samstag Nachmittag eine heftige Gewitterfront über die Bundeshauptstadt

Bereits seit den Morgenstunden gab es fast flächendeckend Unwetterwarnungen für Österreich. Auch in Wien wurde Warnstufe Rot ausgegeben. Am Nachmittag erreichte die Gewitter-Walze dann die Bundeshauptstadt mit Starkregen und Sturmböen. Binnen Minuten stand das Wasser zentimeterhoch auf den Straßen und verwandelte diese in Sturzbäche.

Unwetter in Wien © Wastler ×

Bereits Freitagabend zogen heftige Unwetter über Österreich. In St. Anton am Arlberg sind noch immer zahlreiche Straßen wegen der Aufräumarbeiten gesperrt und Hollabrunn wurde zum Katastrophengebiet erklärt.