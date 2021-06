Juhuni: Endlich Sommer

Hetzt 25 Grad und am Wochenende kratzen wir sogar am Dreißiger. Endlich Sommer!

Nach einem viel zu kalten Frühling startete der Sommer pünktlich zum 1. Juni.

Prognose

Kollektives Aufatmen in Österreich. Pünktlich zum gestrigen meteorologischen Sommerbeginn (1. Juni) setzte sich endlich im ganzen Land die Sonne durch. Schon zu Mittag wurden 24° gemessen (Bludenz, V.) Es tut allen gut, der Mai war teilweise um 10 Grad kälter, als er sein sollte.

T-Shirt-Wetter

Die Stimmung hob sich im ganzen Land. Egal wo man hinkam, die Gastgärten waren bummvoll. „So wie jetzt, bei etwa 25°, sind die Gastgärten am vollsten“, sagt Mario Pulker, Gastro-Obmann der Wirtschaftskammer. Die Parks waren voll mit Menschen, die im T-Shirt lang ersehnte Sonnenstrahlen tankten.

Abkühlung

„Endlich schönes Wetter und ich kann ein Eis genießen“, sagt Belmina vor dem Eissalon Zanoni am Lugeck in der Wiener Innenstadt. Kurz nach Mittag setzte hier ein wahrer Ansturm ein. Schon bald wird der Andrang noch viel stärker werden, sagt die Verkäuferin zu ÖSTERREICH: „Bei 25 Grad verkaufen wir plötzlich doppelt so viel Eis.“

Ortswechsel nach Kärnten

Am Strandbad in Klagenfurt traut sich Lisa ins Wasser. Hier hat der See ­aktuell 12°, die Luft 20°. Hoch »Waltraud« ist der Kickstarter des Sommers.

Hitze

Es bleibt sommerlich, sagen die Meteorologen der ZAMG voraus. Ab jetzt gibt es diese Woche mehr als 25 Grad, am Wochenende kratzen wir knapp am Dreißiger. Das Hochdruckgebiet Waltraud hoch im Norden Europas bringt uns den Sommer. Aber: Am Wochenende wird es gewitteranfälliger – typisch Sommer eben.