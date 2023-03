Kälte-Schock zu (Fr)Ostern

Frostnächte und auch Schneefall sind Anfang ­April möglich.

Ferien. Wer sich auf mildes Frühlingswetter zu Ostern gefreut hat, der wird enttäuscht: In Österreich wird es mit Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad sehr kühl in der Ferienwoche. Dabei kann es im Westen zu Frostnächten bis –4 Grad kommen – Schnee ist ebenso möglich. Einziger Lichtblick ist bei der aktuellen Prognose der Ostermontag mit bis zu 17 Grad.

Wer einen Ski-Urlaub gebucht hat, kann sich also auf gute Pisten-Verhältnisse freuen. Ansonsten wird die Osternester-Suche für Kids wohl eher indoor stattfinden.

Österreich kalt wie hoher Norden

Auszeit. Von den Temperaturen her stehen wir darum in Konkurrenz mit nördlichen Metropolen wie Stockholm oder Oslo – und das im Frühlingsmonat April! Kein Wunder also, dass sich viele eine Auszeit im Süden gönnen und sich auf Sonne, Strand und Meer freuen (beliebteste Ziele im Kasten rechts). Tui musste wegen des großen Ansturms auf den Badeurlaub in Hurghada zwei Extraflüge in ihr Programm aufnehmen.

Geschenke: Jeder gibt rund 50 Euro aus

Geschenke. Geschenke sind zum Glück wetterunabhängig und die Österreicher planen laut einer Erhebung der Wirtschaftskammer, wie im Vorjahr, rund 50 Euro für Geschenke auszugeben.

Fahrräder passen zwar nicht ins Osternest, sind aber als Gabe für Kinder sehr beliebt, jedoch um einiges teurer als 2022 (siehe unten).

Alternative Geschenke sind traditionell Blumen und natürlich auch der Schokohase. Hier sind vor allem Fairtrade-Schokohasen für unsere Kleinsten voll im Trend.