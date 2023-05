ORF-Chef verschickt Mitarbeitern Leitfaden, um Steuer zu verteidigen

Die neue ORF-Steuer in Österreich stößt auf Protest. Um dem entgegenzuwirken, soll der ORF nun seinen Mitarbeitern 5-seitige Leitfäden geschickt haben, um die neue Zwangssteuer zu verteidigen.

Ab 2024 müssen 4,1 Millionen Haushalte 15,30 Euro im Monat zahlen, unabhängig davon, ob sie den ORF nutzen oder nicht. Insgesamt werden so 710 Millionen Euro eingenommen. 500.000 Haushalte trifft diese Pflichtzahlung erstmals. Entsprechend groß sind demnach die Proteste der Österreicher gegen die neue ORF-Zwangssteuer.

5 Seiten mit Argumenten, die Mitarbeiter vertreten sollen

Bislang war es den Mitarbeitern des ORF sogar untersagt, in den sozialen Medien oder ihren Sendungen von Diskussionen über das ORF-Gesetz zu sprechen. Jetzt allerdings soll sich das ändern. Und das auch noch um 180 Grad! Denn wie die „Wiener Zeitung“ berichtet hatte, sollen nun alle ORF-Mitarbeiter fünf A4-Seiten bekommen haben, auf welchem Argumente geschrieben stehen, die für das neue Gesetz sprechen.

ORF kann "besser auf die Bedürfnisse der Zuseher eingehen"

Der ORF “erhalte ausschließlich jene Mittel, die zur Abdeckung der Nettokosten erforderlich sind. Diese liegen bei 710 Millionen Euro”, argumentiert die Generaldirektion in dem Schreiben. Zudem heißt es, dass der ORF “mit der Digitalnovelle in öffentlich-rechtlichen Kernbereichen mehr Spielraum erhält, um besser auf die Bedürfnisse des Publikums eingehen zu können”. Auch würde ein "neuer Kinder- und Jugendkanal eingeführt" werden.

Auch ein Argument ist laut dem Dokument, dass der “umfangreiche gesetzliche Auftrag aus den Beiträgen nicht zu finanzierbar sei”. So seien die Werbeeinnahmen seit 20 Jahren rückläufig. Demnach lagen sie 2021 wohl bei 228 Millionen Euro.

Zusätzlich steht darin geschrieben, dass das duale Mediensystem nicht durch den ORF bedroht werde, “sondern durch die Monopolstellungen von Google, Meta & Co". So entfallen “mehr als 80 Prozent des Online-Werbemarktes auf internationale Plattformen, auf den ORF nur ein Prozent”.

Bei Verweigerung droht Gefängnis

Der "eXXpress" erfuhr allerdings zuletzt, dass eine Entschärfung der ORF-Steuer wohl doch noch möglich sei. Das sei dringend notwendig, denn Österreicher, welche sich weigern, die als "Haushaltsabgabe” verkaufte Steuer zu bezahlen, müssen mit hohen Strafen rechnen: 2180 Euro werden fällig sein! Seien diese uneinbringlich, droht sogar das Gefängnis!

So viel müssen Unternehmen bezahlen

Dabei soll dies nicht nur private Haushalte treffen. Auch Unternehmen sollen nicht, sondern müssen künftig für ORF bezahlen. Das ist auch in dem Gesetz verankert: Unternehmen, die mehr als 90 Millionen Euro an Arbeitslöhnen pro Jahr ausbezahlen, sollen den 50-fachen ORF-Zwangsbeitrag bezahlen, also 9180 Euro im Jahr. All jene, welche noch mehr Gehälter im Jahr überweisen, droht sogar der 100-fache ORF-Steuersatz! -Damit wären bis zu 18.360 Euro fällig!