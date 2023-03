Osterei 2 öffnet am 1. April 2023

Wer sich zu Ostern den lang ersehnten Traum eines Auslandsaufenthalts erfüllen möchte, findet im 4. Osterei des oe24 Ostergewinnspiels einen Gutschein von EF und 3 Möglichkeiten für Schüler, Maturanten oder Studenten, Zeit im Ausland zu verbringen. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Ein Auslandsaufenthalt hilft nicht nur dabei, eine Fremdsprache schneller zu erlernen, sondern auch dabei, wichtige Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Hier sind ein paar Tipps, wie Schüler, Maturanten und Studierende sicher in fremde Länder reisen und dabei neue Kulturen entdecken können.

1. Der Klassiker: Ein Sprachkurs im Ausland

Einen Sprachkurs kann man in nahezu allen bekannten Städten weltweit absolvieren – ob London, Paris, Barcelona, New York oder Tokio, bei den 50 Reisezielen, die EF anbietet, ist sicher die passende Destination dabei. Egal, ob in den Ferien im Rahmen einer betreuten Gruppensprachreise oder flexibel das Jahr über im Rahmen einer Individualreise - ab 10 Jahren steht einem die Welt offen. Bei einer Sprachreise wohnt man in einer Privatunterkunft oder in einem Wohnheim und erkundet die neue Stadt mit seinen Freunden aus der ganzen Welt, während man coole Aktivitäten macht.

2. Gap Year oder Semester nach der Matura oder dem Studium

Langzeitaufenthalte sind besonders nach der Matura oder nach dem Studium beliebt. 2 Monate bis zu ein Jahr im Ausland leben, flexibel das ganze Jahr über starten und gleichzeitig die Sprachkenntnisse an einem Traumreiseziel verbessern – das erwartet einen bei einem Gap Year mit EF. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf Sprachexamen vorzubereiten, um seinen Lebenslauf aufzubessern oder in bestimmte Berufsgebiete reinzuschnuppern im Rahmen des Advanced Diploma Programms. Auch eine Mini Weltreise, bei der man mehrere Reiseziele oder Sprachen kombiniert, wäre hier möglich.

3. Bildungskarenz im Ausland

Steht man bereits mitten im Arbeitsleben, aber sehnt sich nach einer Auszeit, dann ist die Bildungskarenz im Ausland eine tolle Option. Hier absolviert man einen akkreditierten Intensivsprachkurs in einem Reiseziel der Wahl, bildet sich fort und knüpft gleichzeitig ein internationales Netzwerk mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt.

Die Welt wartet

Egal welches Programm, Zeit im Ausland zu verbringen ist eine Erfahrung fürs Leben, die einem niemand mehr nehmen kann. Die beste Zeit ist jetzt! Mit dem Code Ö24, sparen Ö24 Leser diesen Monat 200€ Rabatt auf Sprachreisen, Gap Year Programme oder Bildungskarenz mit EF.

Einlösbar unter: sprachreisen.at@ef.com oder Tel: 015121460.

Jetzt mitspielen und gewinnen!

Nutze die Chance und gewinne einen Gutschein im Wert von € 200 für einen Auslandsaufenthalt mit EF!