Wer zu Ostern Lust auf schöne Haut aus der Natur hat, findet im 7. Osterei des oe24 Ostergewinnspiels eine ganz besondere Pflegebox von mysalifree. Die Produkte sind nachhaltig, vegan, ökologisch und salicylatfrei.

Die Wahl des Osterhasen für eine schöne & gepflegte Haut

Die Rezeptur der einzigartigen Kosmetikprodukte von mysalifree basiert auf:

besonders gut verträglichen,

ausschließlich natürlichen Wirkstoffen,

aus kontrolliert biologischem Anbau,

konsequent frei von Salicylaten

konsequent frei von bedenklichen Inhaltsstoffen

Salicylate werden in Kosmetik sehr häufig als Konservierungsmittel eingesetzt und können die Haut reizen. Daher der Name „mysalifree“.

Warum Biokosmetik?

Die hohe Qualität der Produkte beginnt bei der sorgfältigen Auswahl wertvoller Wirkstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Besonders schonende Verarbeitung und Nachhaltigkeit ist genau so wichtig wie beste Verträglichkeit und Wirksamkeit. Um ganz sicher zu gehen, werden die mysalifree Produkte zertifiziert und von unabhängigen Instituten bewertet und überprüft. Mysalifree hat nichts zu verbergen und darauf sind sie stolz.

Für den Konsument, die Konsumentin ist es oft nicht einfach zu unterscheiden: ist ein Produkt echte Natur- oder Biokosmetik oder hat es nur ein „grünes Mascherl“. Ein paar natürliche Zutaten in geringer Konzentration, viel Grün auf der Packung und „natürliche Versprechen“ machen noch lange kein Naturprodukt und schon gar kein Bioprodukt.

Österreich reguliert als erstes Land in der EU Natur- und Biokosmetik durch einen gesetzlich basierten und sehr strengen Standard, dem österreichischen Lebensmittelbuch ÖLMB (Codex Austriacus Alimentarius) – ihm sind österreichische Hersteller von Natur- und Biokosmetik verpflichtet.

Kurz und gut: in Österreich hergestellte Biokosmetik ist wirklich bio! Alle mysalifree Produkte sind biozertifiziert nach den sehr strengen Richtlinien des ÖLMB. Achtet auf diese Auslobung, sie garantiert beste Qualität. Der Anspruch an Verträglichkeit und Nachhaltigkeit geht sogar noch über diesen Standard hinaus.

Vegan, salicylatfrei, nachhaltig und ökologisch

Die mysalifree Produkte sind selbstverständlich „tierversuchsfrei“ und somit auch vegan. Die Kosmetik ist durch schonende CO2 Extraktion garantiert Salicylatfrei - das bestätigt ein unabhängiges Institut. Die Produkte sind nach höchstem Biokosmetik-Standard zertifiziert oder nach höchsten Naturkosmetik Standard biozertifiziert. Alle Öle und Wachse kommen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden durch schonende CO2 Extraktion gewonnen.

Mysalifree produziert in Österreich, die Produktverpackung ist recycelbar, Umverpackungen werden vermieden und es wird CO2 neutral versendet. Der Umwelt zuliebe. Inhaltsstoffe, die reizen oder die Gesundheit und die Umwelt schädigen, kommen bei mysalifree nicht rein. Diese Biokosmetik kommt ohne Gluten, Parabene, Mineralöle, Mikroplastik, Silikone, genmanipulierte INCI… aus.

Gewinnen Sie heute im Osternest ein besonderes Pflegeset von mysalifree

Im Set enthalten sind:

Lippenbalm

Nachtcreme

Tagerscreme

Augenbalsam

Pflegeöl

Körperlotion

Duschgel

Shampoo

Reinigungslotiom

Gesichtscreme Rich

Anti-Aging Gesichtsöl

mysalifree feiert 10-jährigen Geburtstag

Anlässlich diesem großartigen Jubiläum möchte mysalifree auch seinen Kunden und Kundinnen etwas zurückgeben: mysalifree verlost eine 16-tätige Traumreise nach Costa Rica im Wert von ca. 9.000,00 Euro.

COSTA RICA - VULKANE UND NEBELWÄLDER

„mysalifree“ liebt Nachhaltigkeit und BIO-Diversität. Dementsprechend ist ihnen auch ein gesunder Planet ERDE sehr wichtig.

Das Projekt „Regenwald der Österreicher“ zur Erhaltung des Regenwaldes ist ein Naturschutzprojekt das 1991 von Michael Schnitzler gegründet wurde und von einem Verein getragen wird. Er versucht, den 146,1 km² großen Esquinas-Regenwald im Süden von Costa Rica durch den Kauf von Grundstücken und die Einbringung der freigekauften Grundstücke in den bestehenden Nationalpark Piedras Blancas zu schützen.

Das Gewinnspiel läuft ab März 2023 und die Verlosung findet per Videoübertragung auf dem Facebook-Kanal von „mysalifree“ am 20. Dezember 2023 statt. Das Gewinnspiel wird in Form eines Postings auf der Facebookseite von „mysalifree“ veröffentlicht. Die Gewinner werden schriftlich über die Plattform Facebook verständigt.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:

Teilen Sie den Gewinnspiel-Beitrag auf Facebook

Posten Sie ein Foto Ihres aktuellen „mysalifree“ Produktes in Ihrer gewohnten Umgebung im Kommentarfeld des Gewinnspiel-Beitrages auf Facebook. Auf dem Foto können auch gerne amüsante Inhalte veröffentlicht werden.

Markieren Sie in den Kommentaren des Gewinnspiel-Beitrages auf Facebook auch gleichzeitig die Person, welche Sie gerne auf die Reise mitnehmen wollen.

Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie jetzt dieses besondere Pflegeset von mysalifree!