Osterei 6 öffnet am 5. April 2023

Ohne einen Schlüssel sicher in die eigene Wohnung kommen? Genau dafür gibt es das Nuki Keypad. Es können bis zu 20 Fingerprints und 200 verschiedene Zugangscodes an Familie, Freunde oder Mieter vergeben werden.

Dank Schlüssel- sowie Smartphone losem Zugang ist das Keypad auch bestens für Kinder und Rentner geeignet. Schlüsselsuchen adé und herzlich willkommen smartes Nuki Türschloss! Das neue Nuki Smart Lock 3.0 Pro überzeugt auf ganzer Linie und macht Dein Smartphone zum intelligenten Schlüssel.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Keypad 2.0

Die Vorteile im Überblick:

Automatisch aufsperren

Smarte Zutrittsberechtigungen

Hohe und moderne Sicherheit

Einfach und schnell montiert

Zutritt per Fingerabdruck oder Code

Genaue Übersicht per Nuki App

Effektiver Manipulationsschutz

Mit dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro kann der Haustürschlüssel gut verstaut in der Tasche bleiben. Das elektronische Türschloss wird ganz bequem durch Wischen in Deiner Smartphone-App oder per Smartwatch bequem vom Handgelenk aus auf und zugesperrt.

Der Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Mit den modernsten Verschlüsselungsmechanismen bietet Nuki den höchst möglichsten Sicherheitsstandard, sodass zu keiner Zeit Grund zur Sorge besteht. Außerdem ist das Getriebe des neuen Nuki Smart Lock 3.0 Pro noch einmal deutlich verbessert worden, sodass es noch leiser ist als sein Vorgänger.

Kabellos wird das Nuki Keypad 2.0 in nur wenigen Minuten neben die Haustür geklebt. Anschließend wird das Keypad mit der Nuki auf dem Smartphone verbunden, um eine komfortable Übersicht über die Nutzer, Zugangscodes und Aktivitäten zu erhalten. Das einzige, was benötigt wird, um die Haustür in wenigen Sekunden zu öffnen, ist ein im Keypad gespeicherter Fingerabdruck oder ein 6-stelliger-Zutrittscode.

Das Nuki Keypad 2.0

Vernetze das Nuki Keypad mit der Nuki Smartphone App, um eine gute Übersicht über alle Nutzer und Zugangscodes zu haben.

Hole Dir mit dem Set, bestehend aus einem Nuki Smart Lock 3.0, einem Nuki Keypad 2.0 und dem Nuki Door Sensor, umfangreiche Sicherheit für Dein Zuhause! Das Smart Lock (ent-)sperrt entweder manuellen über die App, oder automatisch Deine Tür, wenn Du das Haus verlässt oder betrittst. Dank des Keypads benötigst Du keinen Haustürschlüssel mehr, der Sensor gibt Dir dabei die Gewissheit, wann Deine Tür auf und wann geschlossen ist.

Door Sensor

