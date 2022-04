Osterei 6 öffnet am 14.April

Im 6. Osterei (14. April) des oe24 Ostergewinnspiels verstecken sich 3 Mānuka Health Überraschungspakete im Wert von je 200 Euro mit dem kraftvollen Honig und vielen weiteren Produkten von Mānuka Health. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Für alle die nach Genuss und Wohlbefinden in einem Produkt suchen, ist Mānuka Honig das Richtige. Der aus den Blüten der Südseemyrte gewonnene Mānuka Honig enthält eine naturgegebene Power-Zutat in besonders hoher Konzentration: Methylglyoxal (MGO) ist ein Zuckerabbauprodukt, das sich durch natürliche Prozesse im Honig entwickelt. Mānuka Honige weisen im Vergleich zu anderen Honigen besonders hohe MGO-Qualitäten auf. Egal ob als stärkende Ergänzung in Tee und Müsli oder als geheime Zutat in Beauty-Rezepten, Mānuka Honig ist ein Allround-Wundermittel.

Der richtige Start in den Ostermorgen

Der Mānuka Honig eignet sich ideal für gesunde und leckere Süßspeisen nach der Fastenzeit. Zahlreiche Rezepte lassen sich mit Mānuka Honig aufwerten und werden so zur richtigen Energie-Bombe. Die Mānuka Heidelbeer-Pancakes sind perfekt für alle, die sich zum Osterbrunch etwas Besonderes gönnen möchten. Sie benötigen nicht viel Vorbereitung, schmecken köstlich und liefern Kraft schon am Morgen. Ein solches Booster-Frühstück ist ein guter Start in den Ostermorgen. Das kraftvolle MGO macht den Mānuka Honig zum idealen Energielieferanten und somit zur wertvollen Komponente in der bekanntlich wichtigsten Mahlzeit des Tages.

Leckere Mānuka Heidelbeer-Pancakes

Zutaten für 6-8 Stück:

200 ml Pflanzenmilch

2 Eier

1 Prise Salz

140 g Buchweizenmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Zimt

2-3 EL Mānuka Health Honig MGO 250+

200 g frische Heidelbeeren

Etwas Kokosöl zum Braten

Zubereitung:



Alle Zutaten miteinander vermengen und ca. 15 Minuten ruhen lassen.

Mit einem Schöpflöffel die Masse portionsweise in eine heiße Pfanne mit etwas Kokosöl geben und von jeder Seite 1-2 Minuten braten.

Mit Mānuka Honig, Blaubeeren und gehackten Nüssen toppen.

Pancaketurm noch warm vernaschen.

Jetzt mitspielen und gewinnen!

Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich eines von 3 3 Mānuka Health Überraschungspakete im Wert von je 200 Euro!

Ab sofort ist das flüssige Gold des Marktführers Mānuka Health auch in Österreich in Reformhäusern und ausgewählten Apotheken erhältlich.

Das Sortiment umfasst Mānuka Honig sowie hochwertige Körperpflegeprodukte. Online ist das Sortiment beim Neuseelandhaus zu finden - eine 100% Tochtergesellschaft der Mānuka Health New Zealand Limited.