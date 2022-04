× Gewinne ein Sonos Beam & One SL Entertainment-Set

Ganz großes Heimkino zu Ostern: Mit etwas Glück hast Du jetzt die Chance, beim Ostergewinnspiel eine Sonos Beam Soundbar samt zwei Sonos One SL Lautsprechern im Wert von 897€ (UVP) zu gewinnen. Da sperrt selbst der Osterhase seine Lauscher auf.

Heimkino mit Surround-System: Sonos Beam und 2x Sonos One SL

Dieses Sonos Entertainment-Set bietet alles, was Dein Heimkino-Herz begehrt. So sorgt die im Set enthaltene Sonos Beam Soundbar dank Dolby Atmos für raumfüllenden Kino-Sound, der Dich mitten ins Filmgeschehen zieht. Vor dem Fernseher positioniert, lässt sie Dich die Filmgeschichte fühlen, als wärst Du Teil davon.

Die beiden ebenfalls im Set enthaltenen Sonos One SL Lautsprecher bieten ihrerseits als sogenannte Rear-Speaker eine zusätzlich Sound-Ebene. Und das Beste: dank derer genießt Du mitreißenden 3D-Surround-Sound in Deinen eigenen vier Wänden.

Und das ist noch nicht alles, denn mittels TruePlay (mit iOS-Gerät) erreicht der kristallklare Sound wirklich jede Ecke Deines Zimmers. Das ist keine Magie, denn TruePlay analysiert, wie der Sound von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum reflektiert wird und stimmt den Klang perfekt darauf ab.

Musik-Streaming für Dein ganzes Zuhause

Natürlich sitzt Du nicht jeden Abend im Heimkino. Etwas anderes, was uns hingegen oft den ganzen Tag über begleitet, das ist die Musik. Und alle Vorzüge des Surround-Sound Deiner Sonos-Anlage genießt Du natürlich auch in Sachen Musik-Streaming. Ob Spotify, Apple Music uvm., der unverkennbare Sonos-Klang bietet für alle Genres die perfekte Bühne. Ob klassische Musik oder Dein Lieblings-Disco-Hit.

Und das Beste daran? Du musst Dich gar nicht auf ein einziges Zimmer beschränken, ganz im Gegenteil. Mit weiteren Sonos-Lautsprechern wie dem Sonos Five oder Sonos One verknüpft, hörst Du Deine Musik wirklich überall in Deinem Zuhause, wo Du sie hören möchtest. Dank Multiroom-Funktion lassen sich alle Sonos-Lautsprecher über alle Zimmer hinweg miteinander verbinden. Und wenn Du jetzt glaubst, das wäre kompliziert, weit gefehlt. Sonos ist bekannt dafür, Installation und Steuerung seiner Elemente so einfach wie möglich zu machen. Dann kann es doch eigentlich losgehen, oder?



Jetzt mitspielen und gewinnen!

Nutze die Chance und sichere dir ein Sonos Beam & One SL Entertainment-Set.