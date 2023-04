Osterei 3 öffnet am 2. April 2023

Nach der langen Fastenzeit sehnt sich der Körper nach einem Festschmaus - deswegen versteckt sich im 1. Osterei des oe24 Ostergewinnspiels der Daniel Soul Brunch in der Daniel Bakery für zwei Personen. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Die Daniel Bakery ist ein geschmackvoller Mix aus Café, Restaurant, Bar, Shop und Lounge. Ein Ort zum Entspannen, Plaudern, Shoppen oder zum Genießen. Ein urbaner Hotspot eben.

© DANIEL BAKERY ×

Dining Experience: Urban Feeling

Ein Ort, wo man nicht nur eines der besten Frühstücksbuffets der Stadt findet, sondern wo auch eine aufregende Auswahl internationaler Speisen auf den Teller kommt. Wenn man bei uns isst und trinkt, dann ist das eben eine ganz besondere Dining Experience. Als Beilage gibt’s nämlich eine gehörige Portion „Urban Feeling“ gratis dazu.

© DANIEL BAKERY ×

Und das Beste ist: Um hier schlemmen und naschen zu dürfen, muss man nicht im Daniel wohnen. So wurden aus Gästen aus der Nachbarschaft schnell Stammgäste und Freunde.

Soul Food in entspannter Atmosphäre

So lässt sich der Sonntag am besten feiern: Beim Daniel Soul Brunch in der Bakery! Ab dem 9. April wird wieder jeden Sonntag von 12:00 bis 15:00 Uhr richtig mächtig aufgetischt. Zum erweiterten Frühstücksbuffet werden köstliche warme, kalte und saisonale Gerichte serviert. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten. Im Preis inkludiert sind zusätzlich Tee, Kaffee, Säfte, Softdrinks und Cava vom Buffet.

© DANIEL BAKERY ×

Nutze die Chance und gewinne einen Gutschein für zwei Personen im Wert von € 39 pro Person (inklusive aller Speisen und Getränke vom Buffet)!

Jetzt mitspielen und gewinnen!