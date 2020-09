Der erste Schultag wird von den Kindern mit großer Spannung erwartet. Der besondere Tag im Leben eines Schulkindes wird mit einer prall gefüllten Schultüte gefeiert.

Der Schulanfang ist für alle Kinder etwas ganz Besonderes, denn endlich gehören sie zu den Großen und dürfen Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Eine Schultüte voll mit kleinen Geschenken darf an diesem Tag nicht fehlen.

Was muss in die Schultüte?

Wie könnte man einen aufregenden Anlass wie den Schulanfang besser feiern als mit einer Investition in die Zukunft? Schokolade gibt es für die Schulkinder in der Schultüte ja meist schon genug, eine goldene Geschenkkarte erinnert sie auch später noch an diesen wichtigen Tag. Viele stecken neben Schulutensilien und Süßigkeiten gerne etwas Taschengeld in die Tüte. Wie wäre es stattdessen lieber mit einem persönlicheren Geldgeschenk wie Gold.

Wieso ist Gold das perfekte Geschenk zur Einschulung?

Sorgen Sie für Abwechslung in der Schultüte. Eine Geschenkkarte aus Gold schafft eine bleibende Erinnerung an einen besonderen Tag. Dieses Geschenk ist ein bestehendes Andenken für Schulanfänger und noch dazu eine Anlage für die zukünftige Ausbildung. Die Geschenkkarten von philoro sind außerdem der ideale Grundstein für eine Edelmetallsammlung.

Vergolden Sie Ihrem Taferlklassler den Schulstart!